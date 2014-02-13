С учетом научных разработок

Общество
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Как сообщил директор клиники «Нур-Авиценум» Владимир Крайсман, Центр гемодиализа создан в рамках казахстанско-германского социального проекта с участием всемирно известной компании Fresenius Medical Care AG. Эта процедура абсолютно безопасная и комфортная, осуществляется в режиме онлайн и способствует максимальному выводу токсических веществ из организма человека. При этом используются уникальные аппараты «искусственной почки», произведенные с учетом последних научных разработок.

По словам представителя Fresenius Medical Care AG Сергея Слюсарева, установленные в центре гемодиализные системы относятся к последнему поколению данных приборов, и Талдыкорган – первый город в нашей стране, где они используются. Более того, подобных аппаратов пока нет даже в ведущих клиниках Европы.

Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

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