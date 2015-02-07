С учетом новых данных

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Раиса ШУЛЕЕВА
Ученые также подведут промежуточные итоги и обсудят перспективы глобального проекта «Великие переселения народов». Напомним, он является частью Плана ЮНЕСКО по проведению Международного десятилетия сближения культур, который ООН провозгласила по предложению Президента Нурсултана Назарбаева. Таким образом, «Великие переселения народов» стали масштабным проектом Казахстана, осуществляемым по инициативе посла РК при ЮНЕСКО Олжаса Сулейменова под эгидой этой авторитетной организации. Первая конференция при поддержке Правительства Казахстана состоялась в 2008 году в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО, вторая – в Колумбийском университете (США) в 2011-м. В Ханьянгском университете (Республика Корея) в 2013-м организовали третью международную конференцию, четвертую с успехом провели в университете Гранады (Испания) в 2014 году.
Главная цель проекта Казахстана, получившего огромный резонанс в мировом научном сообществе, – показать, что все народы вышли из общей «колыбели». Каждый этнос на протяжении своего развития неоднократно перемещался и прежде чем закрепиться в местах нынешнего обитания, имел несколько предыдущих «родин». При этом они непрерывно смешивались и изменялись, становясь новым народом или разновидностью старого. Причины и обстоятельства таких глобальных трансформаций народов необходимо активно исследовать, говорят ученые, ведь их знание поможет объяснить и предотвратить многие этнические конфликты. Не случайно Президент Казахстана, представляя масштабную программу «Народ в потоке истории», отметил, что изучение истории требует свежих подходов, глубокого анализа и научного осмысления.
Встреча в Астане обещает стать интересной и насыщенной. К примеру, академик, почетный директор Института археологии НАН РК Карл Байпаков выступит с докладом «Переселения тюркских племен в эпоху древности и средневековья», член-корреспондент НАН РК, профессор Жакен Таймагамбетов представит Казахстан как один из очагов древнейших культур Евразии. При этом вопрос миграции народов будет рассматриваться с учетом новейших научных данных.

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