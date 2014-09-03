С учетом новых задач

Политика
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С учетом новых задач, данных Президентом страны при ее открытии, сформирован проект повестки пленарного заседания палаты. В ней депутатам предлагается определить сроки подготовки заключений по поступившим в Мажилис новым законопроектам. И в их числе – проект закона с сопутствующими поправками "Об официальной помощи развитию", а также нововведения в закон "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности".

В ряду новых – акты о ратификации казахстанско-российского Договора о доб­рососедстве и союзничестве в ХХІ веке и Соглашения о порядке пребывания казах­станских и российских граж­дан на территориях обеих стран. В общем пакете и проекты законодательных поправок относительно водоснабжения и водоотведения, а также по вопросам регулирования деятельности автономных организаций образования.

Проект повестки пленарного заседания включает также вопрос о предстоящем участии депутатов в международных мероприятиях.

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