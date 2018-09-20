​С учетом нужд и потребностей

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Руслан Исаков

В итоге, согласно правилам, утвержденным Министерством общественного развития РК, формирование государственного социального заказа будет осуществляться не только на основании стратегических документов, предложений НПО и государственных органов, но и с учетом данных оценки нужд и потребностей населения. Кроме того, государственные органы будут обязаны размещать на интернет-ресурсах планируемые темы госсоцзаказа для обсуждения с НПО, которые также активно участвовали в разработке правил, и с гражданами. И только после публичного обсуждения государственными органами будут разрабатываться проекты технических спецификаций и вноситься темы и объемы финансирования в бюджетную заявку.

Помимо прочего, для эффективной реализации социальных проектов и социальных программ государственные органы будут проводить мониторинг реализации госсоцзаказа. Согласно правилам, мониторинг проводится не реже одного раза в квартал по таким показателям, как дос­тижение поставленных целей, сроков, решение социальных задач, охват населения и другое. Отчеты об итогах реализации соцпроектов и соцпрограмм в рамках госсоцзаказа будут размещаться на интернет-ресурсах государственных органов.

В правилах также описаны механизмы проведения оценки результатов госсоцзаказа. Последняя предполагает анализ полученного эффекта от реализации проектов в рамках госсоцзаказа. Она позволит определить и эффективность проекта, и степень удовлетворенности населения качеством услуг.

Оценка будет проводиться непосредственно после окончания проекта на основе итогов мониторинга и отчетов реализации госсоцзаказа. Проекты будут оцениваться экспертными советами по специально выработанным критериям, таким как актуальность, выполнение плана, результат проекта, вероятность продолжения деятельности, вероятность долгосрочного положительного социального эффекта и другое.

Советы же эти будут сформированы из числа специалистов, обладающих знаниями и опытом работы, имеющих подтверждающие сертификаты по тем направлениям, по которым реализуются социальные проекты. Вместе с тем по итогам экспертной оценки планируется проведение публичных обсуждений проектов оценки результатов госсоцзаказа и размещение отчета на сайте госоргана.

Напомним, ранее Министерством общественного развития РК совместно с ОЮЛ «Ассоциация развития гражданского общест­ва «АРГО» была организована серия обучающих курсов по подготовке специалистов-консультантов для проведения оценки проектов НПО, реализованных в рамках госсоцзаказа в регионах. Итоги предварительной оценки результатов госсоцзаказа будут презентованы в ходе работы VIII Гражданского форума Казахстана, который пройдет в декабре текущего года в Астане.

Кроме того, в целях повышения эффективности госсоцзаказа ведомством и НПО запланированы новые обучающие семинары для представителей государственных органов в сфере государственного социального заказа. 

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