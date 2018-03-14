​С учетом общих интересов

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Юлия Магер

Для двусторонних отношений Казахстана и Таджикистана нынешний год может считаться юбилейным – 25 лет назад, 7 января 1993 года, страны официально установили дипломатические связи. Как подчерк­нул на брифинге в Министерстве иностранных дел Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны в РТ Нурлан Сейтимов, за эти годы между двумя государствами сложились очень тес­ные и доверительные отношения.

– Сегодня сотрудничество между Казахстаном и Таджикистаном развивается в духе дружбы и стратегического партнерства. Взаимодействие в политической сфере находится на высоком уровне. Фундаментальные основы этому были заложены президентами Нурсултаном Назарбаевым и Эмомали Рахмоном. Главы государств регулярно встречаются в ходе официальных визитов, а также на различных международных площадках.

В этом контексте дипломат особо подчеркнул, что официальный визит Нурсултана Назарбаева в Душанбе в сентябре 2015 года вывел наши межгосударственные отношения на качественно новый уровень с подписанием в его рамках Соглашения о стратегическом партнерстве.

– Хотел бы отметить: Таджикистан имеет подобные соглашения лишь с четырьмя странами в мире – с Россией, Китаем, Казахстаном и Туркменистаном, – подчерк­нул посол. – Мы придаем важное значение нынешнему официальному визиту Президента Эмомали Рахмона в Астану и ожидаем, что он будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению межгосударственных отношений.

Нурлан Сейтимов рассказал, что в рамках нынешних переговоров в Астане на повестке дня глав двух государств будут актуальные вопросы сотрудничества в двустороннем, региональном и меж­дународном форматах. Должное внимание планируется уделить дальнейшей интенсификации и развитию торгово-экономических отношений Казахстана и Таджикистана с тем, чтобы вывести их на качественно новый уровень.

В том числе, по его словам, будут обсуждаться вопросы наращивания товарооборота и диверсификации казахстанского экспорта в Таджикистан, в частности, расширения поставок продукции с высокой добавленной стоимос­тью, которая производится в нашей стране.

Итогом официального визита также станет подписание ряда документов. В том числе, как рассказал Нурлан Сейтимов, планируется заключение нескольких межправительственных соглашений – о реадмиссии, о порядке пребывания граждан Казахстана и Таджикистана на территориях двух государств, о сотрудничестве в области миграции. В целом, подчеркнул посол, между странами за 25 лет создана солидная договорно-правовая база, которая охватывает все многоплановое сотрудничество.

Как отметил Нурлан Сейтимов, у наших стран схожие позиции по многим актуальным вопросам международной повестки дня, оказывается взаимная поддержка внешнеполитическим инициативам друг друга. Например, Таджикистан поддержал кандидатуру Казахстана на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН, членство нашей страны в ВТО, инициативу о создании в Астане Исламской организации по продовольственной безопасности, заявку на проведение ЭКСПО-2017.

– Хотел бы также отметить укреп­ление культурно-гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества. Ежегодно на взаимной основе определяется по 50 государственных образовательных грантов для обучения в вузах. Проживающие в наших странах диаспоры казахов и таджиков являются своего рода «живым мостом» между нашими странами. Казахстан на регулярной основе оказывает гуманитарную помощь Таджикистану, общий объем которой с 2006 года составил в денежном эквиваленте 34,5 миллиона долларов, – добавил Нурлан Сейтимов.

В целом, давая оценку современному состоянию казахстанско-таджикских отношений, дипломат подчеркнул, что они находятся на высоком уровне и имеют устойчивую парадигму развития. 

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