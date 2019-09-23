​С учетом полного признания вины

Такие цифры озвучил на днях руководитель второго депар­тамента Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов, говоря о «деле Аблязова».

Представитель ведомства подчеркнул: правоохранительные органы знают, где скрываются фигуранты. Известно также, что большинство из них осталось без средств к существованию. Они лишены возможности воссоединиться со своими семьями. Ввиду чего из уст сотрудников агентства в очередной раз прозвучал призыв к скрывающимся – добровольно вернуться на родину и предстать перед судом.

Тем более что прецеденты уже есть – 23 августа районным судом Медеуского района Алматы вынесен обвинительный приговор 7 сообщникам беглого банкира, добровольно сдавшимся по возвращению из вынужденного бегства. Все они приговорены к выплате штрафов в размере от полутора до 3 тыс. МРП.

Еще на стадии следствия они оказали полное содействие и подробно рассказали о преступных схемах беглого олигарха по хищению и отмыванию денег. К слову, вышеуказанные лица – отнюдь не первые бывшие сторонники Аблязова, доб­ровольно вернувшиеся после многолетних игр в прятки на территории других стран.

Сергей Перов подчеркнул, что каждому беглецу в случае возврата на родину гарантируется объективное рассмотрение дела по существу. Тем более что в настоящий момент следствие располагает полной картиной относительно роли каждого лица, доподлинно известно, как и кто использовался при совершении махинаций.

Вместе с тем глава департамента отметил, что в случае отказа от добровольного возвращения к беглецам будут приняты установленные законом меры в рамках международного правового сотрудничества, в том числе и меры экстрадиции.