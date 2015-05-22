С учетом современных реалий Свежий выпуск 436 Айнур КЕМБАЕВА

В ней приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Бердыбек Сапарбаев, вице-министр здравоохранения и социального развития РК Даулет Аргандыков, представители Сената Парламента, Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер-Министра РК, а также члены Международной организации труда (МОТ). Модераторами форума выступили министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова и директор регионального бюро МОТ для стран Европы и Центральной Азии Хэйнс Коллер.

– Главной политикой Казахстана являются обеспечение роста населения и повышение благосостояния жителей нашей страны. Все госпрограммы, которые принимаются в республике, в первую очередь направлены на обеспечение занятости населения и недопущение безработицы, – сказал Б. Сапарбаев.

Вице-премьер отметил, в целом все программы уже дают положительные плоды. По результатам исследований за 2014 год и четыре месяца 2015 года уровень безработицы к экономически активному населению в Казахстане составляет 5%. Это неплохой показатель, учитывая непростую ситуацию в мировой экономике. В некоторых странах уровень безработицы составляет от 10 до 20%.

– В 2007 году в Казахстане была принята программа «Дорожная карта занятости», благодаря которой удалось обеспечить в кризисный период занятость населения. Тогда, по прогнозам Министерства труда, ожидалось, что безработных в стране будет около 1 миллиона человек, но в результате принятых мер со стороны Правительства по поручению Президента страны резкого роста безработицы в республике не было. И сейчас «дорожная карта» играет большую роль для того, чтобы сохранить рабочие места и реализовать те проекты, которые существуют, – подчерк­нул Б. Сапарбаев.

Заместитель Премьер-Министра напомнил собравшимся, что объявленная Президентом Нурсултаном Назарбаевым новая экономическая политика «Нұрлы жол» направлена в первую очередь на то, чтобы в условиях мирового кризиса обеспечить казахстанцев рабочими местами. «Нұрлы жол» ориентирована на создание инфраструктуры. В соответствии с программой строятся сотни километров железных и автомобильных дорог, возводится жилье. Министерством здравоохранения и социальной защиты совместно с другими госорганами ведется мониторинг создания и открытия новых рабочих мест на строящихся объектах в рамках данной программы.

В ходе форума экономисты отметили положительную ситуацию в Казахстане в сфере занятости. И отметили, что в настоящее время мир претерпевает множество изменений на рынке труда и занятости вследствие демографических сдвигов, технического прогресса, а также глобального финансово-экономического кризиса, повлекшего за собой рост безработицы. Причем около 40% из этих людей – молодежь. По прогнозам Международной организации труда, в ближайшие годы тенденция к росту уровня безработицы сохранится. Возрастают уровни долгосрочной безработицы, а также недобровольной, неполной и временной, равно как и негарантированной занятости. Во многих странах отмечается недостаточный рост заработной платы и наблюдается снижение ее доли в национальном доходе.