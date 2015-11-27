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​С учетом технологичности
Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков сообщил, что в предыдущие годы ведомство неоднократно обращало внимание на неэффективность части существующих субсидий. Так, объем государственной поддержки сельского хозяйства за последние семь лет увеличился в 3,5 раза и составил в 2014 году 146,6 млрд тенге, в 2008 году – 41,4 млрд тенге. Вместе с тем объемы валовой продукции сельского хозяйства растут медленнее суммы вложений государственной поддержки. Это связано с низким стимулирующим эффектом некоторых субсидий, так как они выплачиваются на посевные площади и производственную продукцию, вне зависимости от эффективности производства.

К примеру, субсидии на гектар в растениеводстве и на повышение продуктивности в животноводстве. Анализ показывает, что ключевым условием конкурентоспособности АПК является его технологичность, формируемая за счет применения качественных семян, удобрений, сельхозтехники, развитости племенного дела, высокопроизводительной инфраструктуры. По словам А. Мамытбекова, принято решение о замене субсидирования на гектар в растениеводстве и продуктивности в животноводстве на более эффективные виды – инвестиционное субсидирование. Это – субсидирование процентной ставки, страхование в растениеводстве, субсидирование НДС, племенного дела. Кроме этого, субсидирование затрат бизнес-ассоциаций на услуги научных организаций, усиление фитосанитарных служб. Он отметил, что со следующего года субсидии будут предоставляться всем фермерам, кооперативам, независимо от их численности. Главная задача – не только увеличивать сумму субсидий, а повышать их качество. Важное значение для интеграции науки и бизнеса имеет механизм субсидирования затрат бизнес-ассоциаций на услуги научных организаций.

– Для стимулирования бизнеса в софинансировании научных исследований планируется выделять субсидии агробизнесу, – отметил А. Мамытбеков. – То есть они будут выдаваться тем, кто вкладывает средства в развитие науки и внедряет достижения в производство.

Министр напомнил, что с 1 января 2016 года вступает в силу Закон «О сельскохозяйственных кооперативах», который объединил пять законов в этой сфере, принятых на заре независимости. Многие нормы этих законов противоречили друг другу и тормозили развитие отрасли в целом. В новом документе прописаны прогрессивные статьи: перевод статуса сельхозкооперативов из разряда некоммерческих в коммерческие; возможность кооперативов вступать в ревизионные союзы для проведения ежегодного внутреннего аудита; сохранение принципа демократичности (один член – один голос); внедрение системы типовой документации; субсидирование до 50% стоимости внутреннего аудита кооперативов и др. Для стимулирования развития кооперации министерство планирует пересмотреть действующие механизмы субсидирования в агропромышленном комплексе в части повышения нормативов субсидий для кооперативов.  

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