С удовлетворительными показателями

Об итогах финансовой деятельности компаний фонда за январь – сентябрь 2013 года представителям СМИ рассказал член правления – управляющий директор АО «Самрук-Казына» Нурлан Рахметов.

– Финансовые показатели фонда за 9 месяцев текущего года в целом можно считать удовлетворительными, – заявил Н. Рахметов и особенно отметил показатель операционной эффективности EBITDA margin. Его рост по большинству компаний свидетельствует о действенности принимаемых мер по сокращению затрат и повышению производительности.

Выступающий сообщил, что за отчетный период агрегированный чистый доход по крупным компаниям фонда за 9 месяцев составил 517 млрд. тенге. Без учета состоявшейся в 2012 году сделки по продаже доли участия АО «Казахтелеком» в ТОО «GSM Kazakhstan» чис­тый доход, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, увеличился на 4% (или на 20 млрд. тенге) и составил 497 млрд. тенге.

Произошло незначительно снижение чистого дохода АО «НК «КазМунайГаз», вызванное отчасти падением цен на нефть марки Brent. Однако показатель операционной эффективности КМГ при этом улучшился на 16%.

Выросла чистая прибыль АН «НАК «Казатомпром» на 17,4% благодаря существенному увеличению в отчетном периоде объемов экспорта концентрата природного урана.

Несмотря на снижение грузооборота, вырос на 2% чистый доход АО «НК «Казахстан темир жолы», чему способствовал рост тарифов на услуги компании.

Незначительное снижение чистого дохода АО «Казахтелеком» связано с реализацией на территории страны крупного проекта «Внедрение сетей LTE/GSM/UMTS». Вместе с тем операционная эффективность компании не изменилась.

А вот в АО «KEGOС» из-за снижения объемов передачи энергии, обусловленной, в свою очередь, уменьшением объемов потребления электроэнергии промышленными предприятиями, оказались сниженными и динамика чистого дохода (-24,6%), и операционная эффективность (-4,9%).

Также снизилась чистая прибыль и в АО «Казпочта», причем несмотря на рост объема почтовых услуг на 28%. Причина здесь в следующем: сотрудники компании получали зарплату ниже среднереспубликанского уровня. Руководство фонда пошло на повышение зарплаты сотрудникам АО на 14%.

Наибольшую динамику роста чистого дохода и операционной эффективности продемонстрировали АО «Самрук-Энерго» (153,2 и 19,3% соответственно) и АО «Эйр Астана» (13,9 и 26,3%).

Ввиду завершения Антикризисной программы и переориентации компании на новое стратегическое направление деятельности, в рамках программы «Доступное жилье-2020» снизился валовой доход у АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына». Это привело к снижению чистого дохода (-38,4%) и операционной эффективности (-71,6%).

– При этом резервы для роста есть, и фонд через советы директоров компаний активно работает над достижением более сильных финансовых показателей по итогам года, – отметил в завершение своего выступления Н. Рахметов.

Олег ТАРАН