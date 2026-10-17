С улыбкой по миру

Литература
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

В Национальной академической библиотеке РК прошла творческая встреча с народным писателем Башкортостана Марселем Салимовым.

фото предоставлено организаторами

Кому-то встреча с сатириком может показаться заведомо опасным делом: никогда не можешь быть уверен в том, что по прошествии времени не обнаружишь себя в герое очередного фельетона или басни. Однако гостям мероприятия достаточно было переступить порог зала, где их уже ждал главный виновник торжества, чтобы любые опасения рассеялись сами собой. Атмосфера­ в зале установилась настолько теплая и душевная, что даже самые строгие ценители литературы не смогли удержаться от улыбок.

Марсель Салимов – народный писатель Башкортостана и заслуженный работник культуры РФ, поэт, публицист, переводчик и, по признанию коллег, «отец сатиры тюркских народов XXI века». Человек, носящий титулы «Легенда российской журналистики» и «Золотое перо России», в жизни оказался невероятно обаятельным и искрометным собеседником. Своим девизом он давно сделал фразу «С улыбкой по всему миру» – и именно так названа его знаменитая книга, уже переведенная на 22 языка.

– Я счастлив быть в Казах­стане и приветствовать всех вас. Наша встреча – не дежурный­ разговор о литературе. Пусть она станет вечером дружбы и братства народов! – обратился Марсель Салимов к собравшимся.

На протяжении многих лет писатель выступает под творческим псевдонимом Мар. Салим. С одной стороны, это лаконичное сокращение его имени и фамилии, с другой – занимательная игра слов и смыслов: в переводе со старотюркского, как рассказал сам Марсель Шайнурович, «мар» означает «разгром», а «салим» – «здоровый». Такой «здоровый разгром» пороков, глупости и равнодушия как нельзя лучше отражает боевой и в то же время созидательный характер его сатиры.

​Говоря о творчестве и граж­данской позиции Марселя Салимова, невозможно не вспомнить меткое­ высказывание Олжаса Сулейменова: ​«Зная этого смелого­ башкирского сатирика с начала 90-х годов, когда он принимал участие в конгрессах народов СССР, хочу подтвердить слова его великого остаза Мустая-ага Карима о том, что «времена меняются, идеалы утрачиваются, но Мар. Салим остается самим собой... Да, сатира Марселя­ Салимова всегда патриотическая, одновременно и национальная, и интернациональная, постоянно выступающая за дружбу и единство народов Евразии». В точности этой оценки мог убедиться каждый гость творческого вечера.

Конечно же, одной юморис­тической прозой и дружескими байками о делах давно минувших дней встреча не ограничилась. Мероприятие – в этом мнении сошлись все его участники – приобрело масштаб настоя­щего праздника народной дипломатии, объединившего мастеров слова и их преданных читателей.

​Кульминацией вечера стала торжественная церемония. За вклад в укреп­ление дружбы между народами Казах­стана и России медалью Международного­ содружества народной дипломатии­ (МСНД) была награждена директор библиотеки­ Кумис Сеитова.­ Медали и благодарственные письма от МСНД за активное участие в культурной жизни страны также нашли своих героев – среди них были писатели, поэты, литературоведы, журналис­ты и библиотекари.

Наиболее трогательным моментом встречи, без сомнения, стало вручение награды самому Марселю Салимову. Выдающийся писатель-сатирик был удос­тоен общественной медали МСНД, приуроченной к 35-летию Независимости Казахстана.

– Служу делу дружбы между казахским и башкирским народами! – произнес Марсель Шайнурович под аплодисменты зала, принимая награду из рук президента МСНД Бахыта Рустемова.

​Встреча с классиком башкирской литературы подтвердила, что юмор и искренняя улыбка – это, пожалуй, самый понятный язык дипломатии, для которого не требуется переводчик. И чем больше людей в мире овладеют этим языком, тем щедрее и радушнее будет наш общий большой дом.

#литература #Башкортостан #творческая встреча #Марсель Салимов

Популярное

Все
Система гражданской защиты страны: профессионализм и самоотверженность
Кому таможня дает «добро»?
Основа реформ – конституционные ценности
Вступительные экзамены в меняющемся мире
Определяющая роль Степной цивилизации
Трансформация системы госуправления
Обеспечить безопасность информационного пространства
Безопасный Интернет – общая ответственность
Водопроводы, теплотрассы, очистные…
Круглосуточно на связи с народом
На таких работниках держится производство
История в лицах
Территория равных возможностей
Завтра День работников лесного хозяйства
В режиме повышенной готовности
Да будет свет!
Собрали богатый урожай
От гражданских инициатив – к конкретным решениям
На встрече с Халық Қаһарманы
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Курс на развитие
Лакомкам на радость!
Курс на системную модернизацию
Новые подходы к защите трудовых прав в эпоху ИИ определили в Астане
Зеленый каркас городов
Заключай договор, работник!
Состоятельные казахстанцы добровольно отказываются от пособий
На вершине – туркестанская Fortuna
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
О буднях дипломатической службы
Без черного рынка воды
Искусство дарит эмоции
Иностранка пыталась провезти через Казахстан золото под стельками обуви
Маркировка охватит БАДы и ювелирные украшения
В Шымкенте усилят контроль за качеством воздуха
Запущена еще одна солнечная электростанция
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Президент объявил в стране общенациональный траур
Распоряжение Главы государства о назначении
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы

Читайте также

14-летние братья Айткалиевы из Уральска представили свою кн…
Не терять веру в себя
О буднях дипломатической службы
Литература должна вдохновлять и воспитывать

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]