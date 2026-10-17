С улыбкой по миру

Кому-то встреча с сатириком может показаться заведомо опасным делом: никогда не можешь быть уверен в том, что по прошествии времени не обнаружишь себя в герое очередного фельетона или басни. Однако гостям мероприятия достаточно было переступить порог зала, где их уже ждал главный виновник торжества, чтобы любые опасения рассеялись сами собой. Атмосфера­ в зале установилась настолько теплая и душевная, что даже самые строгие ценители литературы не смогли удержаться от улыбок.

Марсель Салимов – народный писатель Башкортостана и заслуженный работник культуры РФ, поэт, публицист, переводчик и, по признанию коллег, «отец сатиры тюркских народов XXI века». Человек, носящий титулы «Легенда российской журналистики» и «Золотое перо России», в жизни оказался невероятно обаятельным и искрометным собеседником. Своим девизом он давно сделал фразу «С улыбкой по всему миру» – и именно так названа его знаменитая книга, уже переведенная на 22 языка.

– Я счастлив быть в Казах­стане и приветствовать всех вас. Наша встреча – не дежурный­ разговор о литературе. Пусть она станет вечером дружбы и братства народов! – обратился Марсель Салимов к собравшимся.

На протяжении многих лет писатель выступает под творческим псевдонимом Мар. Салим. С одной стороны, это лаконичное сокращение его имени и фамилии, с другой – занимательная игра слов и смыслов: в переводе со старотюркского, как рассказал сам Марсель Шайнурович, «мар» означает «разгром», а «салим» – «здоровый». Такой «здоровый разгром» пороков, глупости и равнодушия как нельзя лучше отражает боевой и в то же время созидательный характер его сатиры.

​Говоря о творчестве и граж­данской позиции Марселя Салимова, невозможно не вспомнить меткое­ высказывание Олжаса Сулейменова: ​«Зная этого смелого­ башкирского сатирика с начала 90-х годов, когда он принимал участие в конгрессах народов СССР, хочу подтвердить слова его великого остаза Мустая-ага Карима о том, что «времена меняются, идеалы утрачиваются, но Мар. Салим остается самим собой... Да, сатира Марселя­ Салимова всегда патриотическая, одновременно и национальная, и интернациональная, постоянно выступающая за дружбу и единство народов Евразии». В точности этой оценки мог убедиться каждый гость творческого вечера.

Конечно же, одной юморис­тической прозой и дружескими байками о делах давно минувших дней встреча не ограничилась. Мероприятие – в этом мнении сошлись все его участники – приобрело масштаб настоя­щего праздника народной дипломатии, объединившего мастеров слова и их преданных читателей.

​Кульминацией вечера стала торжественная церемония. За вклад в укреп­ление дружбы между народами Казах­стана и России медалью Международного­ содружества народной дипломатии­ (МСНД) была награждена директор библиотеки­ Кумис Сеитова.­ Медали и благодарственные письма от МСНД за активное участие в культурной жизни страны также нашли своих героев – среди них были писатели, поэты, литературоведы, журналис­ты и библиотекари.

Наиболее трогательным моментом встречи, без сомнения, стало вручение награды самому Марселю Салимову. Выдающийся писатель-сатирик был удос­тоен общественной медали МСНД, приуроченной к 35-летию Независимости Казахстана.

– Служу делу дружбы между казахским и башкирским народами! – произнес Марсель Шайнурович под аплодисменты зала, принимая награду из рук президента МСНД Бахыта Рустемова.

​Встреча с классиком башкирской литературы подтвердила, что юмор и искренняя улыбка – это, пожалуй, самый понятный язык дипломатии, для которого не требуется переводчик. И чем больше людей в мире овладеют этим языком, тем щедрее и радушнее будет наш общий большой дом.