С уникальной программой реабилитации особенных детей ознакомился Тугжанов

Фото: primeminister.kz
Сегодня во время рабочего визита в город Алматы вице-премьер РК Ералы Тугжанов посетил Реабилитационный центр для детей и подростков «MEIIRIM», передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Специалистами Реабилитационного центра для детей и подростков с особыми потребностями за 16 лет работы разработана собственная уникальная программа, основанная как на известных и зарекомендовавших себя системах развития детей, так и на богатом опыте собственного педагогического состава. Фактически это детский сад-школа для особенных детей в возрасте от 3 до 16 лет, которые проходят до периода взросления полную программу специализированной физической и образовательной реабилитации.
С 2005 года в Центре реабилитации отучились 450 детей, 200 из которых смогли продолжить обучение в общеобразовательных или частных школах, 100 — в государственных спецучреждениях. 38 воспитанников после программы реабилитации начали самостоятельно передвигаться без помощи инвалидной коляски, с помощью ходунков — 52 ребёнка. Для детей, обреченных пожизненно на неподвижность — это большое достижение и повышение качества жизни всей семьи, воспитывающей особенного ребенка.
В 2018 году РЦ «MEIIRIM» реконструирован и приведен в соответствие с европейскими стандартами качества и безопасности, при помощи проектировщиков и консультантов из Австрии. Строительные материалы и оборудование Центра, мебель, спортивные станки и снаряды созданы из экологических материалов в европейских странах по заказу РЦ «MEIIRIM». Каждый кабинет Центра оснащен климат-контролем, системой фильтрации воздуха, внедрена противопожарная система повышенной безопасности. Каждый кабинет и общие зоны оснащены камерами слежения, которые фиксируют весь процесс реабилитации подопечных в Центре.
Особое место в реабилитации детей уделяется лечебной физкультуре, для чего создан большой комплекс специализированных снарядов в спортивном зале и на улице на инклюзивной площадке, где есть амфитеатр и кинотеатр.
Как сообщил генеральный директор холдинга «Алмалы» Кайрат Боранбаев, поддержка детей очень важна для государства.
«Центр такого формата — уникальный для нашей страны и пока в Казахстане единственный. Его можно считать реабилитационным не только для детей с особыми потребностями, но и для их родителей. Больше нигде в стране родители особенных детей не могут их оставить, даже неспособных самостоятельно принимать пищу – на весь рабочий день. У мам этих детей появляется возможность работать, развиваться самим и уделять время семье и остальным детям. Это не просто детский сад по уходу за особенными детьми в режиме полной рабочей недели, здесь их социализируют, учат разным навыкам, которые помогут им и их родителям значительно улучшить качество жизни», — сказал К. Боранбаев.
Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов после ознакомления с реабилитационным центром высоко оценил проводимую работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.