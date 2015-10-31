Новый пакет финансирования будет предоставлен муниципальной компании по водоснабжению. Кредит в размере 2,2 млрд тенге позволит ТОО «Кызылжар су» модернизировать системы водоснабжения и водоотведения в городе, сделать их более энергоэффективными, уменьшить потери воды и улучшить деятельность с экологической точки зрения. Правительство Казахстана предоставит инвестиционный грант на сумму до 1,5 млрд тенге, а акимат области – грант на 150 млн тенге.

Проект реализуется в рамках рамочной договоренности о партнерстве между ЕБРР и Правительством Казахстана, которая предусматривает сотрудничество между двумя сторонами по программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства по всей стране.

ЕБРР активно инвестирует в Казахстан. Объем предоставленных ресурсов для различных отраслей экономики Казахстана превысил 7 млрд долларов. В 2015 году банк планирует инвестировать с упором на диверсификацию еще около 1 млрд долларов.