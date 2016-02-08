Особенно много мероприятий пришлось на областной центр. Самым массовым из них стал лыжный марафон в пригородном поселке Борки. На сей раз мероприятие, посвященное 25-летию Независимости Казахстана, собрало больше тысячи участников, в числе которых депутаты областного и городского маслихатов, активисты Ассамблеи народа Казахстана, работники государственных учреждений, преподаватели, школьники, студенты и даже группа курсантов военного института. По возрастным группам мужчины совершили забег на 1 000, женщины – на 500 метров. Победители получили почетные грамоты и медали.

Стоит отметить, что в Петропавловске для занятий физкультурой и спортом созданы все условия. Работают спортивные кружки и секции, при детско-юношеском центре действует 21 подростковый клуб, тысячи мальчишек и девчонок посещают ДЮСШ. На зиму заливаются хоккейные площадки и катки. Самым популярным среди них стал крытый корт в 19-м микрорайоне, появившийся после прошлогоднего отчета акима Петропавловска перед населением.

Здесь все бесплатно, вплоть до проката коньков, просто – приходи и катайся. Не умеешь – тренер обучит сделать первые шаги. Как замечает 16-летний Канат Смагулов: «Раньше хотелось покататься, да уроков много, не было времени на каток ездить. Теперь все близко, каждую свободную минуту сюда спешу. Скоро друзья подтянутся». Рядом «нарезает» круги 7-летняя Настя Давыдова и не отстает ведь, только «ушки» помпончика на шапочке скачут.

Сюда и из других концов Петропавловска люди детей привозят. Основной наплыв случается ближе к вечеру, тогда, по словам директора корта Юрия Мощенко, одновременно катаются до 120 человек, благо корт сооружался с расчетом на массовость.

Подобных мероприятий предстоит еще немало. «Все спортивные мероп­риятия, – сказал, утверждая план, аким СКО Ерик Султанов, – должны носить массовый характер».