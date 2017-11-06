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​С урожаем и приплодом
Алия Искандерова, Западно-Казахстанская область

В нынешнем году посевные площади в районе увеличились до 117 тыс. га. Аграрии собрали хороший урожай зерновых культур, в том числе 23,8 тыс. тонн озимой пшеницы, почти 9 тыс. тонн ржи и свыше 45,4 тыс. тонн яровых культур.

Для увеличения урожая овощебахчевых на площади более 137 га в районе внедрена система капельного орошения. Развитие получает садоводство. В селе Барбастау крестьянское хозяйство «Жером» на площади 112 га посадило яблоневые деревья, а КХ «Витамин» занимается разведением смородины, малины и клубники.

Как отмечает аким Теректинского района Карим Жакупов, заметна тенденция увеличения поголовья сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней. Свыше 8% от общего числа скота составляют племенные животные, из них 3 325 голов мясного и 517 – молочного направления. В 2017 году сельхозпроизводители приобрели 385 голов племенного КРС: 175 телок и 210 быков казахской белоголовой породы мясного направления.

На сегодня в Теректинском районе работают 23 племенных хозяйства, подавляющая часть из них занимается разведением крупного рогатого скота мясного направления. Здесь также действуют 14 сельскохозяйственных производственных кооперативов, в состав которых вошли 215 сельчан, имеющих в общей сложности 608 голов скота. Для развития сельского хозяйства по программам «Сыбаға», «Кұлан» и «Алтын асык» за четыре года планируется приобрести 2 430 голов КРС, 200 лошадей и 3 500 овец.

Будущее развитие животноводства невозможно без обводнения пастбищ. Для решения этой проблемы в районе начаты работы по восстановлению Урало-Шалкарского канала протяженностью 45 км. Сейчас ведется строительство водозабора с плавучей насосной станцией. Появление новых, пригодных для ведения сельского хозяйства земель откроет дополнительные возможности для овощеводства и бахчеводства.

Значительные средства выделяются на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Газификация в районе составляет 60%, в настоящее время идет проектирование газоснабжения целого ряда сел. Центральное водоснабжение действует в 17 населенных пунк­тах. Работа в этом направлении тоже продолжается: для обеспечения качественной питьевой водой населения сел Анката, Новопавловка, Акжаик, Аксуат, Сарыомир реконструируются и строятся водопроводы. После реализации этих проектов обеспеченность населения чистой водой составит 51%.

По словам Карима Жакупова, в Теректинском районе в ближайшее время планируется строительство завода по переработке нефтепродуктов, а также организация транспортно-логистического центра.

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