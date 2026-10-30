С утра – в поход, вечером – за книгой

фото ТК «Скиф»

В Карагандинском регионе нет обширных горных массивов, зато есть люди, которые любят походы, природу и активный образ жизни. Восемь лет назад они объединились и соз­дали туристский клуб «Скиф». Его идейным вдохновителем стал предприниматель и в прошлом спортсмен-борец Толеген Ашимов. Недавно ему исполнилось 68 лет, однако с возрастом его страсть к физическим нагрузкам и общению с людьми стала только расти.

– На 60-летний юбилей мне подарили тур – восхождение на Эльбрус, – улыбается руководитель туристского клуба «Скиф» Толеген Ашимов. – Это был для меня сюрприз. Я собрал друзей-спорт­сменов, и мы стали готовиться к путешествию. Тренировались в Курминских сопках, что находятся в 20 километрах от Караганды. Они хоть и невысокие – максимум 720 метров, но по крутизне примерно соответствуют Эльбрусу. Мы хорошо подготовились и в итоге покорили высочайшую горную вершину Европы.

Это восхождение воодушевило, и, вернувшись в Караганду, он решил вовлекать в турпоходы всех желающих. Тренировочный лагерь «Скифа» создали в тех самых Курминских соп­ках. Место удобное и для начинающих турис­тов, и для тех, у кого есть базовая физическая и теоре­тическая подготовка. Здесь проложили маршруты, нашли удобную площадку, где можно установить флагшток и палатки. Оборудовали даже учебный скалодром. Каждое воскресенье скифовцы, которых уже около 300, проводят здесь свои сборы.

– Надеваешь спортивную форму, кроссовки, берешь палки для скандинавской ходьбы – и вперед! – зовет в поход активист. – Сначала ходишь 10 километров вокруг сопок. Их всего пять. Когда эта дистанция становится легкой, поднимаешься выше и ускоряешь темп. Так понемногу нагрузка растет, и в один прекрасный момент тебе хочется взойти на трехтысячник, а потом и на пятитысячник. Знаете, когда двигаешься, дышишь свежим воздухом, появляются бод­рость и умные мысли в голове. Я, например, после восхождения начинаю составлять петиции по изменениям и дополнениям в законодательство, в частности, в Строительный кодекс.

В День Победы, на юбилеи героев Великой Отечественной войны и в другие праздники «Скиф» устраивает военные реконструкции и спортивные соревнования. На них приглашают не только одноклубников, но и школьников. Скифовцы стараются вносить свой вклад в патриотическое воспитание молодежи. Они налаживают связи с Министерством обороны. Наде­ются, что ведомство поможет построить в Курминских сопках полосу препятствий, где свои тренировки смогут проводить и туристы, и военнослужащие.

– Шесть лет назад на самой высокой сопке мы установили мемориальную доску в честь 110-летия легендарного полководца и писателя Бауыржана Момышулы, – вспоминает карагандинец. – Но потом ее разбили вандалы. Сейчас мы восстанавливаем эту доску. Жаль, что люди так небрежно относятся к памяти о великих личностях. Многие не знакомы с книгами Момышулы. Я рекомендую всем прочитать хотя бы «Генерала Панфилова». В широком смысле это книга о том, как начальнику следует выстраивать отношения со своими подчиненными: иногда прислушиваться, иногда прощать промахи. Она актуальна сейчас, когда все хотят быть успешными – и в бизнесе, и на госслужбе.

Свободное от походов и покорения горных вершин время скифовцы уделяют саморазвитию. Одни занимаются бегом, другие – закаливанием, третьи организовали философский клуб, а четвертые – кружок книго­любов. Каждый уважающий себя турист должен быть не только крепким, но и начитанным. Толеген Ашимов придерживается этой позиции, поэтому ни дня не проводит без книги. А еще он в Караганде продвигает буккроссинг. Активист договорился и размес­тил специальные стойки с книгами в городских супермаркетах, в доме профсоюзов и в здании, где размещается региональная палата предпринимателей.

– В нашем туристском клубе есть учителя, биб­лиотекари и бывшие культ­работники, у которых дома сохранилось много интересных книг. Вот они-то и помогают нам пополнять стойки для буккроссинга, – продолжает адепт активного туризма. – Карагандинцы интересуются, берут книги с собой. Радует, что народ наконец-то потянулся к литературе. Походы развивают силу и выносливость, а чтение – память и внимание.

Больше всего скифовцы любят проверять свои силы в походах по Тянь-Шаню. Им покорились пики Фурманова, Турист, Советов, Комсомола и Астана. Вместе с тем карагандинцы не обделяют вниманием и местные вершины.

Самая популярная региональная локация – это горнолесной оазис, расположенный на территории Каркаралинского государственного национального природного парка. Похвастаться внушительными размерами он не может. Самая высокая точка здесь – пик Жиренсакал (старое название – пик Комсомола) – 1 403 м. Однако туристы ценят Каркаралинский массив не за крутые склоны, а за скалы причудливых форм. В результате воздействия ветров, дождей и мороза гранитные плиты сгладились и стали похожи на гигантские подуш­ки, сложенные одна на другую.

Существует легенда о пике Жиренсакал. Она гласит, что в Каркаралинском крае когда-то жил рыжебородый отшельник. Он разбирался в травах, знал в горах все тропы и родники. Когда старец умер, его душа переселилась в вершину горы, на которой он любил встречать рассвет. С тех пор люди, увидев первые лучи солнца, говорят, что это мудрый Жиренсакал расправляет свою бороду и благословляет грядущий день.

Другое излюбленное место для походов скифовцев – это горный массив Балкантау, расположенный возле села Егиндыбулак. Одна из его вершин называется пик Маяк. С нее открывается прекрасный вид на населенный пункт и расстилающуюся вокруг него бескрайнюю степь. Подняться сюда может даже неподготовленный турист, для этого не нужно альпинистское снаряжение.

– Знаете, чем знаменита эта гора? Считается, что именно здесь поэт Жумекен Нажиме­денов задумал свое знаменитое стихотво­рение «Менің Қазақстаным», – рассказывает Толеген Ашимов. – Он приезжал в Егиндыбулакский район во времена освоения целины. С горной вершины поэт увидел бескрайнее поле пшеницы, которое уходило в небо, и написал такие строки: «Алтын күн аспаны⁄Алтын дән даласы». Позже его произведение легло в основу Государственного гимна Казахстана.

В заключение надо сказать, что скифовцы придерживаются основ экологического туризма, главная идея которого – бережное отношение к природе. Отправляясь в поход, они берут с собой мешки для мусора, в месте своей дислокации проводят субботники и очищают скалы от надписей. Туристы проявляют заботу о природе по доброй воле. Они хотят, чтобы их потомки увидели живописные уголки Сарыарки нетронутыми безжалостной рукой человека.