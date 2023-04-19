С уважением к истории

Знаковое для мусульман событие произошло в священный месяц Рамазан.

Новый музей создан в здании бывшей Давлеткильдеевской мечети. Культовое сооружение, построенное в 1878 году, расположено на территории бывшего оборонного завода. Целью реставрации, выполненной на бюджетные средства, стало восстановление первоначального облика мечети. Для этого из Эрмитажа в Санкт-Петербурге были запрошены архивные документы, старые чертежи. По ним и воссоздали старинное здание с аутентичным минаретом.

«Это дань уважения нашей истории и прославление духовных ценностей», – написал после открытия музея аким области Айдарбек Сапаров на своей странице в соцсетях.