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С уверенностью смотрим в будущее
Акмарал Амеркулова, руководитель организации бельгийских казахов «Шанырак»

За 25 лет независимости в стране успешно реализованы две модернизации, теперь предстоит третья. Мы с уверенностью смотрим в будущее. Послание Главы государства отвечает требованиям времени. В качестве первого прио­ритета в этом документе обозначена ускоренная технологическая модернизация экономики. В Европе, где мы живем, имеются целые индустрии, которые создаются с применением новых технологий. Мы рассчитываем, что и нашей стране удастся достичь такого же технологического развития.

Казахстану удалось войти в чис­ло 50 наиболее конкурентоспособных экономик мира. Убеждена, что обозначенные Президентом пять основных приоритетов Третьей модернизации Казахстана позволят создать новую модель экономического роста, которая обеспечит успешное продвижение нашей страны в число 30 передовых государств мира. Для этого в нашей стране созданы все условия, и я уверена, мы добьемся поставленных целей даже раньше, чем это запланировано.

Что касается перераспределения полномочий между ветвями власти, считаю, что конституционная реформа позволила создать более эффективную, устойчивую и современную систему государственного управления, способную обеспечить реализацию форсированных экономических реформ. Мы внимательно следим за событиями, происходящими на исторической родине. Внесенные изменения в Конституцию страны нашли поддержку у казахстанской диас­поры Бельгии. Это необходимые и своевременные шаги на пути к будущим достижениям.

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