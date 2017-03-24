​С вечно юным праздником весны!

фото Центрального государственного музея

Праздничную программу из музейных уроков и выставок, мастер-классов и экскурсий, посвященных истории Наурыза, организовал Центральный государственный музей совместно с культурным представительством Генерального консульства Ирана в Алматы. В каждом экс­позиционном зале и на каждой площадке музея гостей ожидали разнообразные проекты. Если школьников больше интересовали такие музейные уроки, как «Қош армысың, Әз-Наурыз!», «Тайны бабушкиного сундука», «В мир казахской сказки», то других привлекали экскурсии по музею и концертная программа с элементами национальных традиций.

Обряд «Бесікке салу» – один из самых почитаемых в народе – собрал наибольшее число зрителей. Традиции, связанные с рождением ребенка и укладыванием его в колыбель, продемонстрировали сотрудники музея. Другой обряд – «Тұсау кесу» («Разрезание пут»), символизирующий начало новой жизни, умение ходить и познавать мир, провел почетный гость, народный артист Казахстана Нургали Нусипжанов. Он разрезал веревку на ножках малыша и пожелал ему и его молодой маме большой, светлой жизни. А еще народный артист посвятил маленькому гражданину нашей страны свою песню.

Генеральное консульство Ирана в Алматы в честь праздника представило выставку изделий ручной работы. Внимание привлекли предметы старины, миниатюрная скульптура, живопись – вазы, подносы, блюда, шкатулки отличались богатством красок и техникой исполнения. Без сомнения, выставка стала ярким свидетельством высокого мастерства иранских ремесленников, художников и каллиграфистов.

– Между казахским и иранским народами существует крепкая культурная связь, желаю, чтобы такие дружественные взаимоотношения были всегда, – поздравил собравшихся директор культурного представительства Сейд Джавад Джалали Киясари.

Наурыз относится к одному из древнейших праздников человечества, это первый день в наступившем новом году по восточному календарю, подчеркнул гость, и очень важно, что эта традиция издревле объединяет народы Казахстана и Ирана.