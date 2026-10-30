С ветерком по автостраде

Инфраструктура
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Хорошую новость озвучили представители местных властей: завершился средний ремонт дороги республиканского значения Кеген – Нарынкол протяженностью 74 км. По маршруту, связывающему два районных центра, расположенных в отдаленной сельской глубинке, уже открыто движение.

 

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Долгие годы плачевное сос­тояние этой трассы вызывало острую критику со стороны жителей приграничных Кегенского и Райымбекского районов. Последний раз этот дорожный участок ремонтировали больше 30 лет назад. Согласно статистическим данным, ежедневно по нему проезжают свыше 1 200 автомобилей.

Реконструкция дороги обошлась в 8,1 млрд тенге. По информации подрядных­ компаний, в ходе ремонтных работ было использовано свыше 500 тыс. тонн песчано-­гравийной и асфальтобетонной смеси. В рамках инфраструктурного проекта модер­низированы 14 остановочных площадок, установлены шесть водопропускных труб, приведены в порядок 78 подъездных путей.

Кроме того, здесь применена технология ресайклинга, по которой старое дорожное покрытие не убирают, а перерабатывают прямо на месте и используют как компонент для нового полотна. В результате укладывается два слоя асфальтобетона, снижается риск возникновения деформаций и тем самым увеличивается срок службы дороги.

Как отметили участники церемонии открытия объекта – представители акиматов области и двух соседних районов, а также дорожные специалисты, качественные автострады – одно из ключевых условий экономического развития и повышения уровня жизни граждан. Особый акцент на строительстве дорог поставлен в нынешнем Послании Главы государства. Именно развитая транспортная сеть поможет респуб­лике укрепить позиции международного транзитного коридора.

По оценкам экспертов, обновленная трасса Кеген – Нарынкол повысит безопасность движения и обеспечит комфортные условия для автовладельцев и грузоперевозчиков. Данный маршрут не только соединяет населенные пункты двух отдаленных районов, но и напрямую способствует бесперебойной перевозке сельскохозяйственной продукции, развитию туризма и укреплению экономических связей.

За последние два года нацкомпания «ҚазАвтоЖол» направила 32 млрд тенге на развитие транспортной инфраструктуры Алматинской области. Благодаря этому обновлено 400 км дорог. В настоя­щее время ведется расширение трассы Алматы – Каскелен с четырех до восьми полос. В ближайшее время планируется начать реконструкцию Талгарского тракта.

В эти же дни вдоль магистрали Алматы – Кеген начала работу новая автозаправочная станция Compass Group. В состав современного придорожного комплекса, занимающего площадь в 2 га, вошли также гостиница, магазин, кафе, станция зарядки электромобилей. Объем частных инвестиций составил 3 млрд тенге, создано 80 постоянных рабочих мест. Проект направлен на увеличение туристического потока и создание комфортных условий для автолюбителей.

#ремонт #инфраструктура #автодороги #Кеген #Нарынкол

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