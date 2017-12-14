С видом на горы

Многоэтажки построены по программе «Нұрлы жер». В них в общей сложности 480 квартир, включая полуторки, двух-, трех- и даже четырехкомнатные. Ключи от нового жилья ленгерцам вручили в торжественной обстановке. С новосельем горожан поздравило областное начальство, пообещав, что строительство жилья, в том числе и социального, продолжится и дальше.

Спрос на него в районном цент­ре, население которого сос­тавляет около 30 тыс. человек, огромный. В очереди на коммунальные квартиры зарегистрированы 2 961 человек. Среди них 1 676 граждан относятся к со­циально уязвимым группам населения. В частности, на арендное жилье претендуют 345 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще 940 человек – сотрудники государственных и бюджетных организаций.

Строительство многоэтажек начали в прошлом году. На возведение арендных домов из бюджета было выделено 2 735 406 тыс. тенге. Общая площадь построенного жилья составила 29 264 кв. м. Такого количества новых квартир в городе не сдавали давно, и, естественно, жители Ленгера с нетерпением ждали завершения работ на строи­тельных площадках.

…У Татьяны Минхадовой теперь трехкомнатная квартира. Она говорит, что не раз приходила к новостройке со своей семьей, чтобы посмотреть, как здесь продвигаются дела, а заодно и проконтролировать качество работ. В очереди на получение благоустроенной квартиры женщина стояла 7 лет. Все это время приходилось снимать жилье, так что повышенный интерес к ситуации на стройплощадке вполне объясним. Пока ждали квартиру, семья заметно увеличилась. На свет появились две внучки и внук. Новоселы уверены, что в прос­торной квартире места теперь хватит всем.

Восемь новых многоэтажек образовали целую улицу. Ее заложили на окраине города. Больше всего новоселам нравится, что в солнечную погоду из окон открывается великолепный вид на горы.