С вниманием к каждому солдату

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Далелхан ШАХАНОВ
В трехдневных занятиях в Усть-Каменогорске приняли участие начальники отделений воспитательной и социально-правовой работы воинских частей, а также заместители командиров линейных батальонов и спецкомендатур РгК «Шығыс» войск правопорядка. В насыщенную программу учебно-методического сбора «инженеров солдатских душ» вошли лекции и дискуссии, инструкторско-методические и показные занятия. Для его участников также организовали «круглый стол» на тему «Нацио­нальная гвардия на страже безопасности личности, общества и государства», приуроченный к праздничным мероприятиям, проводимым в стране в связи с 550-летием Казахского ханства.
В течение трех дней офицеры-воспитатели сдавали нормативы по физической и профессиональной подготовке, отвечали на теоретические вопросы, но главное – совершенствовали свои навыки работы с личным составом. Ведь сегодня в войсках правопорядка львиную долю личного состава формируют военнослужащие-контрактники. И воспитательная работа с таким контингентом имеет свои особенности.
И дело не только в том, что контрактники зачастую имеют больший жизненный опыт, чем молодой лейтенант, недавно окончивший училище. Солдаты срочной службы практически круглые сутки находятся в подразделении и живут в казарме. А военнослужащие контрактной службы проживают за пределами части, многие имеют собственные семьи, растят детей. Именно поэтому на замполитов также возложена социально-правовая работа в подразделениях. Не случайно одно из занятий было посвящено ораторскому искусству и научно-технологическим приемам убеждения людей.
Первый день сбора начался с расширенного совещания на тему «О состоянии воспитательной и социально-правовой работы в воинских частях регионального командования и принимаемых мерах по повышению ее эффективности». В обсуждениях приняли участие также председатели Советов ВОО РгК «Шығыс».
Затем офицеров проверили на знание Руководства по организации воспитательной работы с личным составом. Получив зачеты, замполиты приступили к инструктивно-методическому занятию «Методика планирования воспитательной работы в части, основные формы и методы».
Поскольку одной из главных целей УМС было распространение передового опыта, на протяжении всех дней проводились показные занятия – по проведению информационного часа в подразделении, по государственно-правовой подготовке, организации общего собрания по подведению итогов учебной подготовки и служебно-боевой деятельности, ведению воспитательной работы с заступающими на боевую службу, а также в карауле. Они перемежались с инструктивно-методическими занятиями по организации культурно-досуговой работы в подразделении, по организации работы с войсковыми общественными организациями, по методике организации индивидуально-воспитательной работы, по профилактике и предупреждению нарушений воинской дисциплины. Одно из занятий посвятили профилактике конфликтов между военнослужащими. Офицеры даже разделили роли и инсценировали действия военнослужащего по выходу из конфликтной ситуации.
И, конечно же, офицеров учили взаимодействию со средствами массовой информации. Здесь необходимо добавить, что специальный корреспондент «Казахстанской правды» Дулат Молдабаев принял участие в сборе и провел презентацию книги «Свет Победы», подготовленной силами редакции к 70-летию знаменательной даты. Журналист из Астаны рассказал о том, какое место занимает армейская тематика и тема военно-патрио­тического воспитания, в том числе и на примерах героев Великой Отечественной войны на страницах нашего издания. Надо отметить, что лекция вызвала живой интерес не только у офицеров-воспитателей, но и у солдат срочной службы, присутствовавших в аудитории. И вопросы из уст «срочников» свидетельствовали о широких знаниях по истории страны, о военном искусстве предков.

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