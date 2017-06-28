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​С водой шутки плохи

Кадиша Ныгмет

Таких показателей удалось добиться благодаря мерам, принятым Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК и акиматами районов, городов областного значения. Так, в режим повышенной готовности переведен личный состав оперативно-спасательных отрядов численностью более 1 300 спасателей, подготовлены более 300 автомобилей и спасательной техники, более 400 плавательных средств, порядка полутора тысяч единиц водолазного оборудования и снаряжения.

По сообщениям пресс-службы КЧС МВД РК, на необорудованных и запрещенных участках водоемов организована работа более 50 выдвижных мобильных спасательных постов оперативно-спасательных отрядов. Проведена подготовка 400 общественных спасателей, создано более 120 спасательных постов в местах массового отдыха на воде.

А на потенциально опасных участках и в местах, запрещенных для купания, сейчас установлены 1 962 предупреждающих знака «Купаться запрещено», в местах отдыха установлены почти 1 000 наглядных стендов по тематике «Правила поведения на воде».

Вместе с тем многое зависит и от самих отдыхающих на воде граждан, уверены в КЧС. Ведь, как правило, все трагические случаи происходят в неустановленных для купания местах, на так называемых «диких» пляжах, где отсутствуют соответствующие условия для людей. При этом в стране более 50 000 водоемов.

Основная же причина гибели детей – оставление их без при­смот­ра взрослых. В связи с этим КЧС МВД РК призывает население не пренебрегать правилами безопасности на водоемах. В частности, пишется в обращении к гражданам: строго запрещено входить в воду и купаться в сос­тоянии алкогольного опьянения, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей. Не менее опасно нырять в необорудованных местах, заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва, плавать на предметах, не предназначенных для плавания, взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки, входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Каждый человек должен знать опасные места и особенности водоема, в котором собирается купаться, так как в необорудованных местах могут быть валуны, затопленные бревна, куски железа, стекло и прочие предметы. Очень опасно подплывать к близко идущим катерам, судам и моторным лодкам, сообщается в обращении. Необходимо отметить, что длительное купание также опасно для здоровья, и продолжительность купания в основном зависит от температуры воздуха, воды и силы ветра. 

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