С возрастающим интересом Свежий выпуск Досжан НУРГАЛИЕВ

Как отметили на пресс-конференции в Центризбиркоме РК, в целом для наблюдения за ходом избирательной кампании в Казахстане аккредитованы 586 наблюдателей трех миссий международных организаций – ОБСЕ, СНГ и ШОС, Совета сотрудничества и Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств, а также членов миссий и представителей зарубежных СМИ. При этом из 50 наблюдателей, аккредитованных постановлением ЦИК на 10 апреля текущего года, от миссии наблюдателей стран СНГ – 37 человек, от миссии ШОС – 2 представителя, 4 – от Совета сотрудничества тюркоязычных государств, а также по два наблюдателя из Латвии, Румынии и Украины и один – из Эстонии.

В целом, как было отмечено выше, для наблюдения за ходом предстоящих выборов в стране присутствуют 452 представителя международных миссий и организаций. Кроме того, Министерством иностранных дел РК аккредитованы 134 представителя зарубежных средств массовой информации из более чем 30 государств мира. Однако следует полагать, что окончательные данные о составе зарубежных миссий будут известны ближе к назначенной дате выборов.

Напомним, что с 10 апреля каждый граж­данин может проверить данные о себе в списках на избирательном участке по месту регистрации.

– Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка, – отметила представитель ЦИК Ляззат Сулеймен.



