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С возвращением, «Актобе» и «Атырау»!
Аскар Султан
Так уж случилось, что всемирная пандемия внесла такие изменения во многие соревновательные процессы, что некоторые из них точно войдут в историю мирового спорта. Вот и в нашем футболе команды, участвующие в розыгрыше первенства в Первой лиге, уже после всего лишь 8 выигрышей в скомканном сезоне стали победителями своих конференций. Напомним, что в этом сезоне команды из этой Лиги должны провести всего лишь 14 туров, чтобы выявить сильнейшего. Два дня назад состоялся уже 12-й тур (не смотрите на то, что в графе у некоторых команд стоят по 10 или 11 встреч – некоторые игры были перенесены и состоятся уже в ближайшее время).