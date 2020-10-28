С возвращением, «Актобе» и «Атырау»!

Так уж случилось, что всемирная пандемия внесла такие изменения во многие соревновательные процессы, что некоторые из них точно войдут в историю мирового спорта. Вот и в нашем футболе команды, участвующие в розыгрыше первенства в Первой лиге, уже после всего лишь 8 выигрышей в скомканном сезоне стали победителями своих конференций. Напомним, что в этом сезоне команды из этой Лиги должны провести всего лишь 14 туров, чтобы выявить сильнейшего. Два дня назад сос­тоялся уже 12-й тур (не смотрите на то, что в графе у некоторых команд стоят по 10 или 11 встреч – некоторые игры были перенесены и состоятся уже в ближайшее время).

«Актобе»

Итак, пятикратные чемпионы Казахстана в элитном дивизионе, которые покинули Премьер-лигу из-за финансовых проблем, в нынешнем году досрочно стали победителями в Первой лиге в Конференции 1. «Актобе» в 10 турах одержал 8 побед и наб­рал уже 26 очков. В последней игре, проходившей на павлодарском стадионе «Жулдыз», они в качестве гостей противостояли «Экибастузу» и добились победы со счетом 0:1 благодаря голу сербского полузащитника Николы Цуцкича на 82-й минуте.

Может, кто-то и надеялся, что по ходу короткого сезона им окажут достойное сопротивление клубы из Туркестанской области «Кыран», «Арыс» и «Махтаарал», но этого не случилось.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

ПЕРВАЯ ЛИГА.

КОНФЕРЕНЦИЯ 1

М КОМАНДА М П Н П М О

1. «Актобе» 10 8 2 0 22–2 26

2. «Кыран» 11 6 1 4 15–10 19

3. «Арыс» 10 5 3 2 18–15 18

4. «Махтаарал» 10 5 1 4 15–15 16

5. «Байконур» 11 3 1 7 14–27 10

6. «Экибастуз» 10 1 3 6 9–16 6

7. «Алтай» 10 1 3 6 8–16 6

«Атырау»

Еще один экс-участник казах­станской Премьер-лиги также не получил особой конкуренции в Конференции 2 и, набрав, как и «Актобе», в 10 играх 26 очков, досрочно получил путевку в элиту. Двукратный серебряный призер республики в элитном дивизионе и обладатель Кубка Казахстана 2009 года 12-й тур проводил в Шымкенте на поле спорткомплекса «БИIК» и в качестве номинальных гостей противостоял темиртаускому «Шахтер-Булату». Встреча получилась довольно интересной и завершилась в пользу клуба с запада страны со счетом 2:3.

У «горняков» дублем на 52-й и 73-й минутах отличился 18-летний Иван Свиридов. А у «Атырау» голы забивали: на 10-й минуте – бразилец Алекс Бруно, на 24-й – Максат Байжанов и на 66-й – с пенальти армянский легионер Артак Дашян.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

ПЕРВАЯ ЛИГА.

КОНФЕРЕНЦИЯ 2

М КОМАНДА М П Н П М О

1. «Атырау» 10 8 2 0 18–7 26

2. СДЮСШОР № 8 10 6 1 3 24–16 19

3. «Жетысу Б» 10 5 2 3 16–10 17

4. «Акжайык» 10 5 2 3 13–10 17

5. «Академия

Оңтүстік» 11 5 1 5 14–16 16

6. «Кайрат-

Жастар» 11 2 1 8 9–18 7

7. «Шахтер-Булат» 10 0 1 9 6–23 1

«Кайрат» и «Астана» феерят

Ну, а теперь обратимся к главному национальному первенству страны, где выступают лучшие на сегодняшний день футбольные коллективы рес­публики. В понедельник сос­тоялись 4 поединка 15-го тура Премьер-лиги.

Талдыкорганский «Жетысу» в Алматы на поле Академии им. Тимура Сегизбаева встречался с кызылординским «Кайсаром» и добился победы со счетом 3:1. На 29-й минуте семиреченцев неожиданным ударом из-за пределов штрафной вывел вперед Аслан Дарабаев, а на 41-й минуте южане остались в меньшинстве из-за удаления болгарского легионера Александра Колева.

После перерыва вперед к удивлению многих пошли именно «волки» с берегов Сырдарьи. На 48-й минуте нидерландец кабо-вердианского происхождения Элвин Фортес сравнял счет, а еще через некоторое время кызылординцы заработали пенальти, но не смогли его реализовать. В свою очередь семиреченцы ответили еще двумя результативными атаками на 71-й и 80-й минутах благодаря усилиям ганско-таджикистанского футболиста Дэвида Мавутора и Айбара Жаксылыкова.

На алматинском стадионе «Жас Кыран» провели между собой встречу шымкентский «Ордабасы» и актауский «Каспий». В середине первого тайма прикас­пийские футболисты открыли счет благодаря точному удару их капитана Руслана Сахалбаева.

Отыграться и победить шымкентцам помог бразильский форвард Жоао Пауло, забивший гол на 51-й и 60-й минутах.

Действующий чемпион Казахстана по футболу «Астана» на Центральном стадионе Алматы провел вторую игру под руководством российского тренера Андрея Тихонова и добился крупной победы над кокшетауским «Окжетпесом» со счетом 5:1.

На 11-й минуте нападающий сборной Армении Тигран Барсегян открыл счет и на 29-й он же оформил дубль. На 40-й минуте счет до 3:0 довел хорват Марин Томасов.

В начале второго тайма «Астана» забила 4-й гол, который провел Алексей Щеткин. Через 5 минут «синегорцы» размочили счет благодаря точному удару эстонца Артема Дмитриева. Но в конце матча точку поставил Щеткин, оформивший еще один дубль в игре – 5:1.

Лидер нынешнего первенства алматинский «Кайрат» также решил отметиться крупной победой в этом туре, разгромив в Талгаре на базе национальных команд по футболу костанайский «Тобол» со счетом 4:0.

Результативными атаками у кайратовцев отметились Абат Аймбетов (8-я минута), Гафуржан Суюмбаев (28-я), черногорец Небойша Косович (44-я) и, конечно же, звезда нашего первенства – бразилец Вагнер Лав (67-я). При этом известный южноамериканец имел возможность оформить дубль, но с 11-метровой отметки на 76-й минуте не смог обыграть голкипера костанайцев Александ­ра Мокина.

Благодаря этой победе «Кайрат» закрепился на 1-м месте в турнирной таблице, опережая на 11 очков идущую второй «Астану».

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

М КОМАНДА М П Н П М О

1. «Кайрат» 15 12 2 1 40–12 38

2. «Астана» 14 8 3 3 25–14 27

3. «Ордабасы» 15 8 3 4 23–16 27

4. «Тобол» 14 7 2 5 15–15 23

5. «Кайсар» 14 5 5 4 13–12 20

6. «Жетысу» 14 6 1 7 19–22 19

7. «Шахтер» 13 4 4 5 14–16 16

8. «Тараз» 13 2 7 4 14–16 13

9. «Кызыл-

Жар СК» 12 3 2 7 7–17 11

10. «Окжетпес» 14 2 4 8 13–28 10

11. «Каспий» 14 2 1 11 10–25 7