​С возвращением в Премьеру

Согласно регламенту чемпио­ната республики победитель и команда, занявшая второе место в Первой лиге по итогам сезона, за исключением ФК «Байконур», ФК «Кайрат А» и ФК «Шахтер-Булат» (которые являются фарм-клубами команд­ из элитного дивизиона), получают право участвовать в Премьер-лиге сезона 2018 года. На сегодня талдыкорганский «Жетысу» и петропавловский «Кызыл-Жар СК» (в последний раз эти команды играли в

Премьере, соответственно, в 2016 и 2009 годах) стали недосягае­мыми и обеспечили себе повышение в классе. На участие в переходном матче, которое дает еще одну возможность играть в дивизионе классом выше, претендуют две дружины из Южно-Казахстанской области – «Махтаарал» и «Кыран», а также актауский «Каспий».

Ну а теперь, собственно, и вернемся к Премьер-лиге, где состоялись игры очередного, XXVIII тура. Не считая лидеров турнира – столичную «Астану» и алматинский «Кайрат», которые продолжают обыгрывать всех как дома, так и в гостях, – остальные команды такой завидной стабильностью не отличаются. Вот и в этот раз последние дружно уступали соперникам перед своими зрителями, причем фактически с одним и тем же счетом.

Так в Уральске «Акжайык» уступил карагандинскому «Шахтеру» – 1:2, кокшетауский «Окжетпес» не сладил с пожаловавшим в гости «Атырау» – 1:2, в Шымкенте «Ордабасы» проиграл павлодарскому «Иртышу» – 1:2, а «Актобе» на своем поле уступил кызылординскому «Кайсару» – 0:1.

В это же время команды, все еще бьющиеся за чемпионство, повторимся, ожидаемо добились очередных побед. «Астана» у себя дома (в преддверии игры в четверг с чешской «Славией» в рамках Лиги Европы) не стала особо злобствовать и гнать вперед своих нападающих и на классе обыграла «Тараз» со счетом 2:0.

А вот алматинскому «Кайрату», который в предыдущих матчах забивал очень много, в этот раз все же пришлось повозиться с костанайским «Тоболом». Если бы не быстрый гол на третьей минуте от Жерара Гоу, которому поспособствовал своими действиями Андрей Аршавин, то еще не известно, как сложилась бы встреча в дальнейшем. Северяне тоже играли очень неплохо, да вот атака у них оказалась беззубой. Ну а решающий мяч в этой встрече на 79-й минуте от Исаэ­ля поставил окончательную точку – 2:0.

Турнирная таблица.

Премьер-лига

МКоманда ИВ НПГО

1«Кайрат»29208167–2468

2«Астана»26213263–1566

3«Ордабасы»291541036–3049

4«Иртыш»281010829–2740

5«Тобол»291091028–2339

6«Шахтер»271031429–4133

7«Кайсар»28881222–3232

8«Актобе»29781433–4129

9«Акжайык»29781426–4029

10 «Атырау»29881327–4529

11 «Тараз»28781323–4129

12 «Окжетпес»27631821–4521