С выездом в регион

Выездное заседание Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Пар­ламента РК состоялось в Актобе. В нем приняли участие аким области Ондасын Уразалин, представители местных исполнительных органов, актюбинского филиала «Отбасы банка», крупнейших строительных компаний региона.

Открывая работу заседания, председатель комитета Даурен Адильбеков подчеркнул о том, что на повестку дня вынесены вопросы реализации государственной программы «Нұрлы жер» и развития индустриальных зон. Поэтому члены комитета хотели бы услышать конкретные проблемные вопросы, с которыми приходится сталкиваться в регионе, и выслушать предложения, чтобы помочь их решить. Как проинформировал аким области, в регионе активно реализуются поручения Главы государства об обеспечении граж­дан жильем. За 5 месяцев этого года введено почти 270 тысяч квадратных метров жилья. До конца года планируется ввод более 1,1 млн квадратных метров – это 7 250 квартир. Кроме того, в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» 11,1 млрд тенге направляется на строительство 824 километров инженерно-коммуникационной инфраструктуры, то есть сетей газо-, водо-, электроснабжения и канализации.

Привлечение инвестиций – один из важных направлений, которое даст дополнительный импульс в развитии региона. И в области предпринимаются шаги по созданию благоприятного инвестиционного климата, в том числе продолжается развитие индустриальной зоны «Актобе». По словам заместителя акима облас­ти Ермека Кенжеханулы, в текущем году в индустриальной зоне планируется ввод в эксплуа­тацию 5 предприятий с общим объемом инвестиций 21,8 млрд тенге и созданием 315 рабочих мест. Кроме того, активно ведутся работы по созданию на территории области специальной ин­дустриальной зоны «Аktobe-Gebze», под которую уже выделен участок в 450 гектаров.

Участниками заседания был озвучен ряд вопросов, которые требуют решения на центральном уровне. В их числе вопросы увеличения лимита заявок и суммы займа по льготным ипотечным программам «Бақытты отбасы» и «Шанырак», приобретения готового жилья у частных застройщиков в микрорайоне «Батыс-2» для обеспечения жильем очередников и т. д.

В рамках рабочей поездки в регион сенаторы также ознакомились с жилищным строительством и работой ряда крупных промышленных предприятий, посетив Актюбинский рельсо-­балочный завод, завод ферросплавов и другие производства. Как отметил, подводя итоги рабочего визита, секретарь комитета – сенатор Ерик Султанов, в области на должном уровне реализуется программа «Нұрлы жер». Также впечатляет и индустриальная зона, крупные производства, где в последние годы активно ведется модернизация. В целом такие хорошие достижения Актюбинской области могут служить примером для распространения в других регионах нашей страны.