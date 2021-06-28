С выездом в регион

Свежий выпуск
312
Женис Байтурин

Выездное заседание Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Пар­ламента РК состоялось в Актобе. В нем приняли участие аким области Ондасын Уразалин, представители местных исполнительных органов, актюбинского филиала «Отбасы банка», крупнейших строительных компаний региона.

Открывая работу заседания, председатель комитета Даурен Адильбеков подчеркнул о том, что на повестку дня вынесены вопросы реализации государственной программы «Нұрлы жер» и развития индустриальных зон. Поэтому члены комитета хотели бы услышать конкретные проблемные вопросы, с которыми приходится сталкиваться в регионе, и выслушать предложения, чтобы помочь их решить. Как проинформировал аким области, в регионе активно реализуются поручения Главы государства об обеспечении граж­дан жильем. За 5 месяцев этого года введено почти 270 тысяч квадратных метров жилья. До конца года планируется ввод более 1,1 млн квадратных метров – это 7 250 квартир. Кроме того, в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» 11,1 млрд тенге направляется на строительство 824 километров инженерно-коммуникационной инфраструктуры, то есть сетей газо-, водо-, электроснабжения и канализации.

Привлечение инвестиций – один из важных направлений, которое даст дополнительный импульс в развитии региона. И в области предпринимаются шаги по созданию благоприятного инвестиционного климата, в том числе продолжается развитие индустриальной зоны «Актобе». По словам заместителя акима облас­ти Ермека Кенжеханулы, в текущем году в индустриальной зоне планируется ввод в эксплуа­тацию 5 предприятий с общим объемом инвестиций 21,8 млрд тенге и созданием 315 рабочих мест. Кроме того, активно ведутся работы по созданию на территории области специальной ин­дустриальной зоны «Аktobe-Gebze», под которую уже выделен участок в 450 гектаров.

Участниками заседания был озвучен ряд вопросов, которые требуют решения на центральном уровне. В их числе вопросы увеличения лимита заявок и суммы займа по льготным ипотечным программам «Бақытты отбасы» и «Шанырак», приобретения готового жилья у частных застройщиков в микрорайоне «Батыс-2» для обеспечения жильем очередников и т. д.

В рамках рабочей поездки в регион сенаторы также ознакомились с жилищным строительством и работой ряда крупных промышленных предприятий, посетив Актюбинский рельсо-­балочный завод, завод ферросплавов и другие производства. Как отметил, подводя итоги рабочего визита, секретарь комитета – сенатор Ерик Султанов, в области на должном уровне реализуется программа «Нұрлы жер». Также впечатляет и индустриальная зона, крупные производства, где в последние годы активно ведется модернизация. В целом такие хорошие достижения Актюбинской области могут служить примером для распространения в других регионах нашей страны.

Популярное

Все
Триумф на родине Болливуда
Анастасия Городко – двукратная чемпионка мира среди юниоров
Чтобы не потерять себя
В поисках компромисса
Музыкальный дух Рождества
Летописец национальной истории
Писатель жив, пока читают его книги
Открывший читателям Восток
Предприятие-монополист возвращено государству
Кобыз и копье Мухтара Магауина
В Костанае половина проектов по программе «Бюджет народного участия» в 2024-м не реализована
Взяли проблемы на карандаш
Планы на предстоящий год намечены
Поднят ряд глобальных проблем
Комбинат наладит выпуск концентрата
Закон Республики Казахстан
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Трассу Астана-Щучинск открыли в связи с улучшением погоды
Озвучены ставки на госпошлины в суде на 2025 год
Обозначена официальная политическая повестка
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Токаев принял нового генсека ШОС
Президент ознакомился с работой завода по производству электровозов
Вспышка метапневмовируса человека зарегистрирована в Китае
Около тысячи автомобилей скопилось на карагандинской трассе из-за непогоды
Долгожительница из области Абай отметила 103-летие
Приговор Трампу вынесут за 10 дней до инаугурации
Большие результаты без громких отчетов
Читающий человеческие мысли чип создали китайские ученые
Четкий вектор развития страны
Как в области Абай оказывают помощь для маленьких пациентов
Сирия: исламистские власти меняют школьную программу
Как обезопасить свой аккаунт в WhatsApp от взлома
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Комбинат наладит выпуск концентрата
Поднят ряд глобальных проблем
Планы на предстоящий год намечены
Мы помним, мы чтим, не забудем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]