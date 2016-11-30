​​С выездом в регионы

Как отметил секретарь ЦИК, в связи с развитием электорального процесса члены ЦИК выезжают в регионы для организации обу­чения населения и субъектов избирательного права. Причем эта работа будет поставлена на постоянную основу, а не только в период выборных кампаний. Задача – довести до целевых групп все нововведения, которые есть в нашем избирательном законодательстве. Важно также собрать в ходе встреч интересные предложения по совершенствованию законодательства, сообща подумать над тем, как лучше организовать процесс обучения.

В ходе семинара-совещания члены избирательных комиссий, представители филиалов политических партий, общественных объединений, вузов обсудили вопросы, связанные с организацией мероприятий в целях повышения электоральной культуры участников избирательного процесса. Поднимались вопросы привлечения молодежи к учас­тию в выборах, воспитания в них активной гражданской позиции. Рассматривались вопросы эффективного взаи­модействия избирательных комиссий, местных представительных органов, неправительственных организаций и институтов гражданского общества.

Участники семинара внес­ли ряд конкретных предложений и рекомендаций.