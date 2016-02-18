​С выгодой для всех

В результате сделки Alstom стал мажоритарным акционером предприятия с пакетом 50%, остальные акционеры – КТЖ и Трансмашхолдинг – будут владеть по 25% акций. Alstom увеличит количество мест в совете директоров ЭКЗ до двух.

Также Alstom, по сообщению пресс-службы компании, и ЭКЗ подписали соглашение о производстве тяговых трансформаторов для электровозов на производственной базе завода, что позволит ЭКЗ стать крупным поставщиком данных комплектующих для Alstom за рубежом. Ожидается, что производство трансформаторов на ЭКЗ начнется уже в первом полугодии. Это позволит создать более 100 рабочих мест. Планируемая производственная мощность составит до 200 трансформаторов в год.

Данные соглашения позволят Alstom максимально сосредоточиться на развитии завода ЭКЗ и создать локальный продукт мирового качества, обладающий экспортным потенциалом. Таким образом, ЭКЗ станет одним из основных драйверов экономики Казахстана и международной платформой для производства и экспорта локомотивов по всему миру, начиная с соседних стран, таких как Азербайджан и Узбекистан.

– Увеличение доли в ЭКЗ и начало нового производства – закономерный шаг в стратегии Alstom, которую мы последовательно реализуем в Казахстане. Наша цель – построение надежного и долгосрочного партнерства. Через локализацию технологий и производства, создание новых рабочих мест и обучение местного персонала Alstom поднимет одно из главных машиностроительных предприятий Казахстана на новый уровень и откроет его для мирового рынка. Мы уже создали в республике более 400 рабочих мест, общий процент локализации производства достиг 28% и в течение ближайших двух лет увеличится до 50%. С благоприятными условиями для инвестирования и развития, созданными Правительством Казахстана, я абсолютно уверен, что наше сотрудничество продолжится к выгоде всех заинтересованных сторон, – сказал Мартин Вожур, старший вице-президент Alstom по региону Россия и СНГ.

Сейчас ЭКЗ работает над заказом по поставке грузовых и пассажирских электровозов для КТЖ до 2020 года. В настоящее время на железных дорогах Казахстана уже эксплуатируется 31 двухсистемный грузовой локомотив KZ8А, который может развивать скорость до 120 км/ч и является одним из самых мощных электровозов в мире. Также запущены в коммерческую эксплуатацию 6 пассажирских локомотивов KZ4АТ, способных развивать скорость до 200 км/ч. Ранее, в 2016 году, Alstom и ЭКЗ заключили контракт с Азербайджанскими железными дорогами на поставку 50 дополнительных электровозов в Азербайджан.

РК является важным транспортным узлом, соединяющим Европу, Ближний Восток, Азию и Россию через новый Шелковый путь. Казахстанская железнодорожная сеть, насчитывающая почти 20 000 км, является третьей по длине сетью в мире, использующей колею шириной 1 520 мм. Помимо увеличенной ширины подвижного состава и необходимости функционирования при температуре окружающего воздуха до -50 °C, транспортный рынок Казахстана предъявляет к подвижному составу особые технические требования, которые влекут за собой необходимость новых инженерных решений. Alstom вместе с российским партнером Трансмашхолдингом пришел в транспортную отрасль Казахстана в июне 2010 года, когда был заложен фундамент завода ЭКЗ.