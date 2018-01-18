Итоги переговоров Нурсултана Назарбаева с Дональдом Трампом в Вашингтоне показали, как высоко оценивает мировое сообщество и, в частности, Соединенные Штаты, активные действия Казахстана по урегулированию международных проблемных вопросов.

Американская сторона подчерк­нула особый вклад Казахстана в развитие темы нераспространения ядерного оружия, вновь повторив, что именно Казахстан показал своим примером, как нужно последовательно проводить политику в этой сфере.

Особое внимание стороны уделили афганской проблеме. Выполняя свои задачи на посту избранного члена СБ ООН, Казахстан уже активно включился в процесс афганского урегулирования. Как ранее сообщалось, постпред РК в ООН уже посетил Афганистан, где провел переговоры с руководством исламской республики. Эти действия также положительно оценены США, что было подчеркнуто в речи Дональда Трампа.

Как видно, Казахстан, являясь важной региональной державой, принимает самое активное участие в обсуждении и решении глобальных вопросов. Наша страна, заняв важный пост в структуре ООН, не забыла о насущных проблемах в Центральной Азии. Казахстанские дипломаты принимают активные меры для привлечения внимания мирового сообщества к таким проблемам в регионе, как Аральское море, общее водопользование, а также к вопросам миграции и так далее. В этом плане стоит отметить, что Казахстан совместно с парт­нерами готовится в текущем году провести саммит глав государств, входящих в Международный фонд по спасению Арала.

Немаловажно, что Казахстан поддерживает и продвигает план проведения первого саммита глав центральноазиатских государств в Астане весной текущего года.

Все эти вопросы сегодня озвучиваются с высокой трибуны ООН и напрямую доносятся до мирового сообщества.