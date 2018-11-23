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​С высоты современной науки
Бауыржан Байтанаев, директор Института археологии им. А. Маргулана, академик НАН РК

Нашей независимости не так много лет. Но мы подошли к тому возрасту, когда крайне необходимо оценить свое место в мировом пространстве.

Эта тема красной нитью пронизывает статью Главы государства Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи». Как мы, современный народ Казахстана, продолжаем свое развитие в непрерывном потоке истории? Нам необходимо «понять свою национальную историю во всей глубине и сложности», пишет Елбасы. И отмечает: «история Казахстана должна быть понята с высоты современной науки, а не по отдельным фрагментам».

Именно в этом направлении работает коллектив Института археологии им. А. Маргулана. Производя раскопки на древних курганах, средневековых городищах, вблизи культовых сооружений, мы пытаемся заполнить еще существующие «белые пятна» отечественной летописи. Государство выделяет огромные средства на археологические изыскания. Президентские правительственные программы «Культурное наследие», «Народ в потоке истории», «Рухани жаңғыру» – яркое свидетельство тому.

«Сегодня нам необходим позитивный взгляд на собственную историю», – отмечает Нурсултан

Назарбаев. Казахстанские археологи не одно десятилетие создают позитивный и, самое главное, объективный имидж нашей отечественной летописи. В этом нап­равлении и будет продолжена работа коллектива Института археологии им. А. Маргулана.

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