​С выставки да на Венский бал?

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Юрий Иртышов

Подводя предварительные итоги деятельности австрийского павильона, Р. Шенц подчеркнул, что Международная выставка в Астане стала платформой для демонстрации самых ярких достижений австрийской промышленности в области возобновляемых источников энергии, что позволило позиционировать Австрию как сильного экономического и торгового партнера в свете казахстанско-китайской инициативы по восстановлению древнего Шелкового пути.

Казахстан для Австрии является самым важным торговым партнером в регионе – более 50 австрийских предприятий имеют здесь свои представительства. В связи с этим ее участие в Международной выставке «ЭКСПО-2017» стало дополнительным шагом по развитию торговых контактов.

Безусловно, ЭКСПО в Астане – важнейшее для возобновляемой энергетики, а также лучших «зеленых» технологий событие года. И австрийские компании в этом плане опережают многих. Почти каждое 20-е рабочее место в Австрии является так называемым «зеленым», благодаря чему удается значительно сократить пот­ребление энергии, воды, сырья, а также минимизировать любые формы загрязнений и количество отходов производства.

Примечательно, что самые эффективные австрийские технологии в сфере ВИЭ применены на ЭКСПО. Достаточно сказать, что при строительстве главного павильона ЭКСПО-2017 – сферы «Нур Алем» – верхняя часть сконструирована с применением солнечных панелей австрийской компании Ertex Solar, обеспечивающих надлежащее функционирование систем освещения и кондиционирования выставочного сооружения. Кроме того, расчеты геометрических комплексных фасадов осуществлены венской компанией Evolute, а полтора километра труб из высокопрочного чугуна для системы водоснабжения EXPO City Astana поставила австрийская компания Tiroler Rohre.

Конечно, все более актуальным становится вопрос, что будет после ЭКСПО? В этой связи господин Шенц сообщил, что с акиматом Алматы обсуждаются детали проведения Венского бала, который состоится нынешней осенью.

Еще одним примером практической реализации двустороннего сотрудничества стало возведение так называемого «пассивного дома» – уникального энергетически самодостаточного жилого строения, которое является носителем альтернативных источников энергии и полностью обеспечивает потребности жильцов в тепле и электричестве.

Возведение первого такого дома завершено в непосредственной близости с самым «сердцем» Астаны, где демонстрируются успешные технологии «Энергии будущего», – Международной специализированной выставкой. Предполагается, что в новом поселке может быть построено более ста таких уникальных деревянных домов европейского дизайна и инженерии.

Кроме того, между Австрийским институтом технологий и Министерством энергетики РК подписан меморандум, который позволит Казахстану и в дальнейшем перенимать австрийский опыт в области развития «зеленых» практик.

Австрия в последнее десятилетие интенсивно внедряет альтернативную энергетику. Так, треть всей тепловой энергии и две трети электричества в Австрии приходится на возобновляемые источники. Кроме того, Вена входит в десятку «умных» городов мира, где воплощены самые передовые smart-решения, включающие в себя все аспекты городского развития – от инфраструктуры до энергетики. А потенциал гидроэнергетики Австрии используется на 70% – в стране работает более 2 800 гид­роэлектростанций. 

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