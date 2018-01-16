В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений и межпарламентского сотрудничества. Спикер Сената отметил высокие результаты экономического и технологического развития Финляндии с момента обретения ею независимости в 1917 году. По мнению Касым-­Жомарта Токаева, сотрудничест­во с Финляндией, особенно по вопро­сам трансферта «зеленых» технологий и использования возобновляемых источников энергии, в которых Суоми имеет большой опыт, представляет для Казахстана несомненный практический интерес.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за активный вклад Президента Финляндии С. Ниинисте в работу V Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2015 году, поблагодарил финских руководителей за деятельное участие страны в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017». Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотруд­ничества в рамках проектов, реализуемых на площадках ЭКСПО в Астане: Международного хаба по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН, МФЦА, Международного технопарка IT-стартапов. По словам финского депутата, эта сфера предоставляет большие возможности для реализации потенциала двустороннего сотрудничества.

Председатель Сената отметил перспективность партнерских отношений транспортно-логис­тических отраслей Казахстана и Финляндии, особенно в контексте сопряжения китайской инициативы «Один пояс – один путь» и казахстанской программы «Нұрлы жол».

– Мы рассматриваем Финляндию как ведущий транспортный хаб в Прибалтийском регионе и Северной Европе, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Спикер Сената акцентировал внимание на сотрудничестве в образовательной сфере, призвав к широкому обмену опытом, а также преподавателями и студентами.

Глава Сената проинформировал собеседника о ежегодном ­Послании Президента Нурсултана­ Назарбаева народу Казахстана, в котором поставлены 10 ключевых задач модернизации страны в условиях Четвертой промышленной революции.

Вилле Скиннари дал высокую оценку Посланию, отметив общ­ность вызовов, стоящих перед обеи­ми странами: цифровизацию, экономические реформы, необходимость развития «зеленых» технологий, борьбу с коррупцией и другие.

– Нам необходимо работать ­вместе, чтобы успешно справиться с этими вызовами, – сказал финский парламентарий.

Он подтвердил готовность Финляндии оказать содействие в решении стоящих перед Казахстаном масштабных задач.

Спикер Сената выразил удовлетворение динамикой двустороннего парламентского взаимодействия и пригласил финскую сторону к дальнейшему обмену парламентскими делегациями.