В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений и межпарламентского сотрудничества. Спикер Сената отметил высокие результаты экономического и технологического развития Финляндии с момента обретения ею независимости в 1917 году. По мнению Касым-Жомарта Токаева, сотрудничество с Финляндией, особенно по вопросам трансферта «зеленых» технологий и использования возобновляемых источников энергии, в которых Суоми имеет большой опыт, представляет для Казахстана несомненный практический интерес.
Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за активный вклад Президента Финляндии С. Ниинисте в работу V Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2015 году, поблагодарил финских руководителей за деятельное участие страны в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017». Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в рамках проектов, реализуемых на площадках ЭКСПО в Астане: Международного хаба по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН, МФЦА, Международного технопарка IT-стартапов. По словам финского депутата, эта сфера предоставляет большие возможности для реализации потенциала двустороннего сотрудничества.
Председатель Сената отметил перспективность партнерских отношений транспортно-логистических отраслей Казахстана и Финляндии, особенно в контексте сопряжения китайской инициативы «Один пояс – один путь» и казахстанской программы «Нұрлы жол».
– Мы рассматриваем Финляндию как ведущий транспортный хаб в Прибалтийском регионе и Северной Европе, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Спикер Сената акцентировал внимание на сотрудничестве в образовательной сфере, призвав к широкому обмену опытом, а также преподавателями и студентами.
Глава Сената проинформировал собеседника о ежегодном Послании Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, в котором поставлены 10 ключевых задач модернизации страны в условиях Четвертой промышленной революции.
Вилле Скиннари дал высокую оценку Посланию, отметив общность вызовов, стоящих перед обеими странами: цифровизацию, экономические реформы, необходимость развития «зеленых» технологий, борьбу с коррупцией и другие.
– Нам необходимо работать вместе, чтобы успешно справиться с этими вызовами, – сказал финский парламентарий.
Он подтвердил готовность Финляндии оказать содействие в решении стоящих перед Казахстаном масштабных задач.
Спикер Сената выразил удовлетворение динамикой двустороннего парламентского взаимодействия и пригласил финскую сторону к дальнейшему обмену парламентскими делегациями.