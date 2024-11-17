С января обмен иностранными бланками разрешений с КНР будет происходить в цифровом формате

Документ подписан профильными министерствами двух стран. Данные работы позволят перевести 60% бланков от общего количества в цифровой формат, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтранспорта РК

Об этом рассказал министр транспорта Марат Карабаев на встрече с жителями города Алматы.

В целом, показатель участия казахстанских перевозчиков в международных автоперевозках вырос с 31 % (2021) до 52% (2023). Напомним, что на сегодняшний день Казахстан осуществляет обмен иностранными разрешениями с 42 странами мира. В текущем году произведён рекордный обмен — 364 705 ИБР из них 190 000 китайские бланки.

После встречи с жителями города Алматы министр провел личный прием, где ответил на вопросы граждан и выслушал их предложения касательно дальнейшего развития транспортной отрасли страны.