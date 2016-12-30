С «ястребами» совладали

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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
«Барыс» продолжает приятно удивлять – вслед за магнитогорским «Металлургом» на домашней арене был повержен и еще один лидер Восточной конференции – омский «Авангард».

«Ястребы», как и полагается лидерам, вышли на лед с уверенностью в своем превосходстве. Тем неожиданнее для них стал натиск «барсов», которые обрушили град атак в первые же минуты встречи на ворота гостей. И вот здесь омичам следовало бы сказать больше спасибо Ее Величеству Фортуне, которая умело отводила шайбы, казалось бы, в безвыходных ситуациях. Более того, россияне при невнятной игре еще и первыми умудрились забить гол. Это за минуту до сирены на первый перерыв отличился нападающий Илья Зубов.

Астанинцам очень не хотелось завершать этот год поражением, даже от такого грозного соперника. И они методично продолжили осаду соперника. Такая тактика, если и не принесла результата во второй двадцатиминутке, то в третьем периоде оправдалась сполна. На 43-й мин Кирилл Панюков сравнял счет, на 45-й Мартен Сень-Пьер вывел «хищников» вперед, а когда сибиряки попытались отыграться и сняли вратаря, Константин Пушкарев ровно за 25 сек. до финальной сирены отправил шайбу в пустые ворота и принес нам долгожданную победу со счетом 3:1.

Запомнились последние мгновения битвы еще и тем, что болельщики в этот день вместе со своей командой провели и благотворительную акцию под названием «Мишкопад». В этот день с трибун на лед летели мягкие игрушки, которые потом будут переданы нуждаю­щимся в них детям.

Следующую игру «барсы» проведут уже 4 января, и противостоять им будет московский «Спартак». А пока наша любимая дружина поднялась уже на 6-е место в Восточной конференции.

Стоит отметить, что «Барыс» отличился не только на спортивной площадке. Накануне игры хоккеисты столичного клуба навестили воспитанников Аккольского детского дома, расположенного в 100 км от Астаны. Они привезли ребятам комплекты игровой формы, в том числе вратарской, клюшки, джерси «Барыса» и шайбы, подарили именной свитер с автографами команды. Дети показали несколько номеров художественной самодеятельности. Прошел и товарищеский матч между местными воспитанниками и игроками «Барыса».

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