Свежий выпуск
С юности – острословы
Наталья Денисова

В Кызылординской области прошел областной айтыс школьников.

Творческое состязание провели в рамках национального проекта «Ұлттық Рухани жаңғыру» в поселке Шиели и посвятили 85-летию Махамбет­кали Турсанова – поэта, деятеля культуры из совхоза Первое мая Шиелийского района, который внес большой вклад в развитие искусства айтыса. Он шесть раз выигрывал областные состязания акынов, побеждал на турнирах в Талдыкоргане, Алматы, Уральске, Павлодаре, Каракалпакстане. В 1995-м был удостоен Гран-при на VІ областном айтысе акынов, посвященном 150-летию Абая. За вклад в развитие искусства айтыса отмечен рядом наград, в том числе Указом Президента Казахстана в 2000 году за популяризацию национального искусства и народного творчест­ва награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

В айтысе приняли участие десять школьников из разных уголков региона. Как отметил на открытии конкурса замес­титель акима Шиелийского района Алмасбек Есмаханов, наследие тех, кто долгие годы нес искусство айтыса в массы, сейчас служит эталоном, фундаментом для молодого поколения импровизаторов.

По итогам состязаний Гран-при завоевал ученик кружка акынов имени Махамбеткали Турсанова – Елдар Амирхан. Первое место присудили воспитаннице этого же кружка Дильназ Ержигит, второе – Мухамедали Абдуллаеву из Жанакорганского района и Улыкбеку Бектай из Кызылорды, третье место поделили Олжас Азатжанулы из Шиелийского района и Биржан Сандыбай из Кызылорды. На церемонии награждения талантливых юных айтыскеров слова благодарности им высказал сын акына Нартай Махамбеткалиулы. Всех участников конкурса отметили специальными и денежными призами от меценатов.

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