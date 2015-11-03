​С заботой о будущем

В городах и районах Восточного Казахстана в рамках проекта проведены 12 встреч. В состав рабочей группы вошли известные политологи и эксперты, которые вместе с жителями региона обсудили проблемы изучения казахского языка. На одной из встреч заместитель акима Восточно-Казахстанской области Жаксылык Омар отметил, что большинство методик по изучению казахского языка нуждаются в кардинальном усовершенствовании. Не секрет, что данное обстоятельство служит сдерживающим фактором к тому, чтобы все выпускники к моменту окончания школы свободно заговорили на казахском. К началу нового учебного года в регионе разработана Программа развития полиязычия на 2015–2018 годы. Ее главная цель – повышение качества обучения казахскому, английскому и русскому языкам. Программа предполагает поэтапный переход общеобразовательных школ области к единым учебникам и методическим пособиям. Стимулировать педагогов будет специально разработанная система материального поощрения учителей английского, казахского (в русских классах) и русского (в казахских классах) языков. Оценка их труда будет производиться по результатам ЕНТ.



В Павлодарской области во время мероприятий проекта «Будущее Казахстана – в казахском языке» говорили о роли казахского языка в патриотическом воспитании подрастающего поколения, расширении сфер его активного использования. Так, в Аксу под председательством заместителя акима города Светланы Гладышевой состоялось заседание «круглого стола», в котором приняли участие члены рабочей группы проекта, представители этнокультурных объединений, Ассамблеи народа Казахстана, общества «Қазақ тілі», молодежь. С. Гладышева рассказала о реализации в городе Государственной программы функционирования и развития языков в РК на 2011–2020 годы. Был отмечен ряд положительных моментов: увеличилось количество казахских школ, классов с обучением на государственном языке, выделяются средства на обучение казахстанцев, число которых увеличивается. Вместе с тем ощущаются и нехватка словарей, и отсутствие эффективной методики преподавания. Эти проблемы активно обсуждаются, идет обмен мнениями и поиск эффективных решений.