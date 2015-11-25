​С заботой о детях

Среди гостей были также заместитель министра иностранных дел А. Волков, почетный консул Казахстана в Штутгарте (ФРГ) Д. Халлер-Лайбле, заместитель акима Астаны Е. Аманшаев, председатель правления ОО «Кулан Астана» Л. Махат, представители учреждений культуры.

На церемонии открытия Государственный секретарь подчеркнула, что в рамках реа­лизации выдвинутого Президентом Казахстана Плана нации принят Закон «О благотворительности», который, в частности, направлен на укрепление и развитие казахстанской идентичности и единства. Она акцентировала внимание, что благотворительность является одним из показателей уровня развития духовно-нравственной культуры общества, отметив важность мероприятия в русле дальнейшего расширения культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Германией.

В рамках мероприятия почетный консул Казахстана в Штутгарте Д. Халлер-Лайбле, с 2005 года представляющая интересы Казахстана в федеральной земле Баден-Вюртемберг, передала благотворительную помощь (денежный сертификат на сумму 5 тыс. евро) Студии изобразительного искусства для детей с особыми потребностями.

В ходе посещения Центра современного искусства «Куланши» Г. Абдыкаликова также ознакомилась с работами детей, занимающихся в этой студии.

Целью благотворительного проекта, реализуемого с 2009 года известной казах­станской художницей Л. Махат, являются поддержка и развитие творчества детей с особыми потребностями, их социальная адаптация, содействие духовно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сообщила пресс-служба Президента.