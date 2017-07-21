С заботой о детях

Свежий выпуск
420
Жубаныш Байгуринов, Актобе

По информации областного управления координации занятости и социальных программ, в 2016 году по индивидуальным программам реабилитации 94 ребенка c ограниченными физическими возможностями получили кресла-коляски, еще 96 обеспечены вспомогательной техникой. Протезно-ортопедические изделия получили 246 детей, 13 направлены на санаторно-курортное оздоровление.

В текущем году бюджет на расходы по оказанию помощи детям-инвалидам увеличился почти в 3 раза. Вместе с тем остаются актуальными вопросы, связанные с трудоустройством лиц, имеющих инвалидность, в возрасте 18–29 лет, отсутствия инватакси в малых городах Алге, Кандыагаше и Хромтау.

Популярное

Все
Водительские права по новым правилам
Последняя смена. Хронология событий на шахте "Казахстанская"
Оазис на дне Арала
Зима близко. Чиновники оптимистичны
Чудом спасся лишь «Тобол»
Бруцеллез доводит до слез
Море не волнуется
Экономический рост и новые возможности
Спешит ли чип на помощь?
Метаболическая хирургия Казахстана
Казахстан и Пакистан провели переговоры в Астане
Алматы: развитие должно быть динамичным и системным
Более 20 млрд тенге выплатили из бюджета неработающим родителям
"Аль-Наср" подписывает нового звездного партнера для Роналду
Жизнь в приграничье: консолидироваться, а не уезжать
Непреодолимые стены города мастеров
Куат Хамитов объявил свой бой с топовым россиянином
Хранители древности
О форме и содержании
Корма и пастбища
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Жертвы телефонных мошенников уже не просят – они кричат о помощи
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Эксперты прогнозируют большие проблемы для молочной отрасли. До 70% сельчан, имеющих сегодня доход от сдачи молока, могут остаться без работы
Оставленный на зарядке телефон "устроил" пожар в квартире в Усть-Каменогорске
Беспризорно гуляющие коровы испортили урожай дачников и имущество горожан, живущих на окраине Костаная
Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения ужесточили в Казахстане
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Рабочий погиб, упав с 16-го этажа на стройке в Астане
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
В Алматинской области назрел очередной земельный конфликт
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Токаев выразил соболезнования Путину
Жители близлежащих сел Астаны бьют тревогу из-за экологической катастрофы
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Эксперт назвал основные аспекты обеспечение идеологической …
Эксперт рассказал, как вербуют радикальные религиозные орга…
Ислам в Казахстане вчера и сегодня
День, когда Гимн Казахстана звучит в сердце

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]