С заботой о детях

По информации областного управления координации занятости и социальных программ, в 2016 году по индивидуальным программам реабилитации 94 ребенка c ограниченными физическими возможностями получили кресла-коляски, еще 96 обеспечены вспомогательной техникой. Протезно-ортопедические изделия получили 246 детей, 13 направлены на санаторно-курортное оздоровление.

В текущем году бюджет на расходы по оказанию помощи детям-инвалидам увеличился почти в 3 раза. Вместе с тем остаются актуальными вопросы, связанные с трудоустройством лиц, имеющих инвалидность, в возрасте 18–29 лет, отсутствия инватакси в малых городах Алге, Кандыагаше и Хромтау.