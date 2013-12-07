С заботой о детях

Сегодня мы вынуждены констатировать тот факт, что, к сожалению, эта общемировая тенденция ощутимо затронула и нашу республику. И Президент прав, говоря, что мы должны всемерно противодействовать данной тенденции, а государство и общество – поощрять усыновление сирот и организацию детских домов семейного типа.

В республике растет и число разводов, от которых страдают прежде всего дети. В связи с этим Лидер нации подчеркивает, что необходимо воспитывать молодежь в духе семейных ценностей, говорить о пагубности разводов. Елбасы совершенно справедливо отмечает: государство должно поддерживать одиноких матерей, а также ужесточить наказание за невыплату алиментов.

Жанузак МАРЖИКОВ, художник-оформитель, Кокшетау