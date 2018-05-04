С заботой о крае родном
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Елена Ульянкина, Карагандинская область
Древнюю пирамиду «Каражартас», которую обнаружили в 130 км от Караганды, можно смело назвать археологическим объектом международного масштаба. Это могильник, в основании которого правильный квадрат. Длина каждой из его сторон – 15 м. Сооружение имеет ступенчатую форму. Высота пирамиды по периметру – 1,5, а в центре – 4 м. Когда-то могильник был облицован вертикальными каменными плитами. Все они были точно подобраны по размеру. Археологи отмечают, что «Каражартас» напоминает знаменитые египетские пирамиды, особенно ту, что принадлежит фараону Джосеру.