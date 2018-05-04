​С заботой о крае родном

Древнюю пирамиду «Каражартас», которую обнаружили в 130 км от Караганды, можно смело назвать археологическим объек­том международного масштаба. Это могильник, в основании которого правильный квадрат. Длина каждой из его сторон – 15 м. Сооружение имеет ступенчатую форму. Высота пирамиды по периметру – 1,5, а в центре – 4 м. Когда-то могильник был облицован вертикальными каменными плитами. Все они были точно подобраны по размеру. Археологи отмечают, что «Каражартас» напоминает знаменитые египетские пирамиды, особенно ту, что принадлежит фараону Джосеру.

Могильник «Каражартас» был скрыт под курганом. Его раскопками занимались ученые из Сарыар­кинского археологического института. Вместе с сотрудниками подрядной организации «Бегазы Тасмола» и специалистами Центра по сохранению историко-культурного наследия они занимались реставрацией пирамиды. На эту работу из бюджета было выделено 5 млн тенге. Сейчас, говорят специалисты, объект выглядит практически так же, как 3 тыс. лет назад.

– Реставраторы разобрали все каменные завалы и упавшие плиты ограждения, – сообщил кандидат исторических наук Игорь Кукушкин. – Они «подняли» стены, облицевали их плитами и сделали центр. Получилась пирамидально-ступенчатая конструкция. Рес­тавраторы ничего не придумали. Ступенчатая форма пирамиды сох­ранилась с древности. Она, укрытая землей, на протяжении веков не подвергалась внешним влияниям. Нам оставалось лишь восстановить поврежденные места.

По мнению археолога, сооружение относится к бегазы-дандыбаевской культуре Центрального Казахстана, к эпохе поздней бронзы. Датируется XV–XIV вв. до н. э. Могильник состоит из 30 захоронений. Самое большое из них, считает Игорь Кукушкин, принадлежит вождю. Об этом свидетельствуют и внушительные размеры погребального сооружения, и артефакты, которые найдены внутри.

Археологи уверены, что могильник «Каражартас» станет популярным туристическим объектом. Это один из семи памятников истории и культуры, которые в карагандинском регио­не отреставрировали в прошлом году в рамках программы «Рухани жаңғыру».

– Направление «Сакральная география Казахстана» надо развивать особенно активно, потому что это та наша история, которую люди почти не знают, – говорит руководитель регионального проект­ного офиса «Рухани жаңғыру» Гульнар Курбанбаева. – В Улытау будет строиться визит-центр, который поспособствует развитию въездного и внут­реннего туризма. В визит-центре можно будет ознакомиться с информацией об исторических объектах, осмотреть экспозиции, приобрести сувенирную продукцию и заказать экскурсию к мавзолеям и другим сакральным местам нашего региона.

Ожидается, что визит-центр заработает в следующем году. Сейчас, как сообщили в региональном офисе «Рухани жаңғыру», реализовано 185 проектов областного, городского и районного значений. На них потрачено 2,7 млрд тенге, причем большая часть – деньги спонсоров. Охват населения сос­тавил 830 тыс. человек.

Отметим, что больше всего проек­тов – 117 – воплощено в рамках подпрограммы «Атамекен». Предприниматели и известные в регионе люди не скупятся на подарки землякам. За прошедший год они потратили на это более 2 млрд тенге. К примеру, Фонд казахско-корейской дружбы установил в Караганде памятник певцу Виктору Цою и благоустроил сквер. Владелец крестьянского хозяйства построил для жителей села Шахтерское Нуринского района физкультурно-оздоровительный центр. Его стоимость оценивается в 257 млн тенге. А известный боксер Геннадий Головкин благоустроил детскую игровую площадку в одном из дворов Караганды, где прошло его детство.

– Программа «Рухани жаңғыру» успешно продолжается. Она должна быть максимально неформальной, – считает Гульнар Курбанбае­ва. – К нам может прийти любой человек, предложить свою идею и стать частью программы. А можно просто посадить дерево в сквере, привести в порядок свой двор, и это тоже будет вкладом в общее дело.