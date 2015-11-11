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​С заботой о людях

Авторы отметили важность помощи, оказанной им в самые трудные минуты жизни.
«Тогда, шесть месяцев назад, большинство из нас остались в буквальном смысле без крыши над головой. Все то, что мы копили многие годы, строили по крупицам день ото дня, в одночасье было превращено в страшное месиво и стало совершенно непригодным. У многих из нас на руках были маленькие дети, старики», – говорится в письмах.
Жители подчеркнули, что Глава государства в этой ситуации откликнулся на беду, не оставив их наедине с проблемами.
«Мы получили денежную компенсацию. Тех, кто остался без жилья, стали расселять по общежитиям, съемным квартирам. Тут же со всех концов нашей страны стала поступать помощь медикаментами, теплой одеждой, продуктами питания. И конечно, когда к нам пришли работники акиматов и сказали, что по Вашему поручению этой осенью нам будут построены новые дома, в наших сердцах зародилось огромное чувство радости», – пишут авторы.
При этом новоселы поделились своими переживаниями относительно реализуемости поручения из-за коротких сроков исполнения.
«Но сегодня, когда мы живем в новых, теплых, уютных домах, которые намного лучше наших прежних, и нам не страшны приближающиеся холода, мы понимаем, насколько не обоснованы были наши опасения. Напрасно было сомневаться, когда Вы лично приняли участие в нашей судьбе. Вы еще раз доказали, что для Вас нет важнее задачи, чем благополучие граждан», – говорится в письмах.
* * *
Карагандинская область стала наиболее пострадавшим регионом в результате весенних паводков в текущем году. Из-за стихии 449 домов были признаны непригодными для проживания, пострадало 2 017 семей. В рамках поручения Главы государства в области была организована работа по оказанию им помощи. В частности, своевременно была выплачена компенсация, а 5 мая было начато активное строительство новых домов.

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