С заботой о людях

В праздничные дни по всей области проходят концерты, выставки, челленджи... В основном в онлайн-режиме – из-за нынешней эпидситуации.

За несколько дней до самого праздника ввели в эксплуатацию отремонтированные дороги местного значения, новые детские площадки во дворах городов и в селах области. В городе Житикаре открыли спортивную площадку с элементами воркаута на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Jitiqara arena».

В селе Аулиеколь в праздничные дни прошел запуск газа. Это событие стало долгожданным для жителей села: газификация существенно облегчает жизнь и позволяет экономить на топливе. В Карабалыкском районе открыли комплекс с сервисным обслуживанием для большегрузов. Район приграничный, через него проходит транспортный коридор Китай – Россия, новый объект поможет обеспечить бесперебойность передвижения большегрузов и даст карабалыкчанам новые рабочие места. В Джангельдинском районе торжественно открыли новый мост через реку, селяне долго его ждали. Без моста приходилось из поселка выезжать в объезд, делать крюк в несколько десятков километров.

Для жителей областного центра главным подарком к празднику стало вручение ключей 120-квартирного многоэтажного дома, который построен по государственной программе «Нұрлы жер» для социально уязвимых слоев населения. В нем будут жить инвалиды, неполные, многодетные семьи, дети-сироты и другие костанайцы, которые давно нуждаются в жилье и стоят в очереди. Первым 15 новоселам ключи и подарки вручил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.