Свежий выпуск
С заботой о людях
Мария Шило

В праздничные дни по всей области проходят концерты, выставки, челленджи... В основном в онлайн-режиме – из-за нынешней эпидситуации.

За несколько дней до самого праздника ввели в эксплуатацию отремонтированные дороги местного значения, новые детские площадки во дворах городов и в селах области. В городе Житикаре открыли спортивную площадку с элементами воркаута на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Jitiqara arena».

В селе Аулиеколь в праздничные дни прошел запуск газа. Это событие стало долгожданным для жителей села: газификация существенно облегчает жизнь и позволяет экономить на топливе. В Карабалыкском районе открыли комплекс с сервисным обслуживанием для большегрузов. Район приграничный, через него проходит транспортный коридор Китай – Россия, новый объект поможет обеспечить бесперебойность передвижения большегрузов и даст карабалыкчанам новые рабочие места. В Джангельдинском районе торжественно открыли новый мост через реку, селяне долго его ждали. Без моста приходилось из поселка выезжать в объезд, делать крюк в несколько десятков километров.

Для жителей областного центра главным подарком к празднику стало вручение ключей 120-квартирного многоэтажного дома, который построен по государственной программе «Нұрлы жер» для социально уязвимых слоев населения. В нем будут жить инвалиды, неполные, многодетные семьи, дети-сироты и другие костанайцы, которые давно нуждаются в жилье и стоят в очереди. Первым 15 новоселам ключи и подарки вручил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Популярное

Все
Вот такое озеленение. Из 24,5 тыс. саженцев только 773 деревца полностью здоровы
Имена в истории страны
Хип-хоп и не только
Центр для особенных детей
Пришла беда, откуда не ждали: районный акимат решил благоустроить двор
За будущее без коррупции
На борцовском ковре под звуки домбры
Знатный кангюец на охоте
Задачи отечественной фармацевтики
Курил в промышленном масштабе
Капитан Врунгель на вахте
Прыжок с моста
Тюремный жетон
Кто везет, на том и едут
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Газификация шагает по Казахстану
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Первые заморозки: прогноз погоды на август в Казахстане дали синоптики
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Аким района погиб в Атырауской области
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Продам ботинки детские, неношеные…
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Экосистема инноваций
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Свежий выпуск
Имена в истории страны
Свежий выпуск
Задачи отечественной фармацевтики
Свежий выпуск
Центр для особенных детей
Свежий выпуск
Хип-хоп и не только

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]