С заботой о людях

Послание Президента Касым-Жомарта Токаева характеризуется разноплановостью. В тексте мы часто встречаем такие словосочетания, как честный труд, справедливое государство, профессионал своего дела, глубокие знания, трудолюбие, здоровая нация, почитание людей труда. Эти понятия важны для каждого казахстанца, любящего свою страну и свой народ.

Меня впечатлили инициативы Главы государства в системе образования, играющего решающую роль в повышении потенциала нации.

Так, приоритетной признается сфера дошкольного воспитания, обеспечение детей в возрасте от 2 до 6 лет детскими садами. При этом речь идет и о повышении статуса и заработной платы воспитателей детских садов. Ранее, как известно, был принят закон о повышении статуса учителя средней школы. В наши дни их зарплата часто превышает оклад научных работников. В последнее время креативная и талантливая молодежь проявляет интерес к профессии учителя, стремится работать в средних учебных заведениях страны.

Президент инициировал проект «Комфортная школа». Для решения проблем аварийных и трехсменных школ до 2025 года планируется соз­дать 800 тыс. ученических мест, отвечающих современным требованиям. Глава государства озвучил также проблему развития отечественной легкой промышленности – пошив отечественной школьной формы. Качественные школьные формы шьют в соседних братских респуб­ликах, например, в Кыргызстане и Узбекистане. Нам тоже пора самим удовлетворять спрос нашего населения не только в школьной форме, но и в других предметах повседневной жизни.

Считаю правильным в условиях научно-технического прогресса усиление в старших классах преподавания математических предметов и английского языка. В последнее время в социальных сетях усилились споры вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Имеются противоположные точки зрения, довольно агрессивные высказывания о выборе того или иного языка. Ответ из уст Президента прозвучал предельно ясно: подрастающее поколение должно хорошо владеть и казахским, и русским языками, так как это в интересах самих детей – для дальнейшего самосовершенст­вования и комфортной жизни в нашей многонациональной стране.

Повышение качества отечественных вузов, специальные образовательные гранты также являются продолжением реформ в сфере высшего образования. Не осталось без внимания обеспечение студентов общежитиями, решение этой проблемы. Надо отметить, что наш Президент особо заботится о подрастающем поколении, об их качественном образовании, об их досуге, так как именно образованная молодежь играет решающую роль в развитии и процветании нашего общества.

Большое внимание в Послании уделено социальным проблемам, повышению благосостояния народа, росту заработной платы в условиях рыночной системы. Конкретно предлагается повысить уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тыс. тенге, что является еще одним шагом в поддержке мало­имущих слоев населения.

Все мы являемся свидетелями возмущения женщин в социальных сетях, которые выступают против повышения возраста выхода на пенсию. Их голос был услышан, до 2028 года на пенсию будут выходить в возрасте 61 года. Большой подарок сделан молодым матерям: начиная с января 2023 года, период выплат по уходу за ребенком прод­лен до полутора лет. С этого возрас­та ребенка можно будет отдавать в ясельную группу детского сада. Такое решение намного облегчит жизнь молодоженов.

Абсолютно новым и креативным считаю предложение Главы государства об отчислении 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на накопительные счета детей до дости­жения ими 18-летнего возраста. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья или получение образования. Такое внимание подрастающему поколению свидетельствует о стратегическом видении строительства нашего государства, так как трудолюбивая и целеустремленная молодежь всегда является основой устойчивого и стабильного развития нашего общества. Все предлагаемые меры в поддержку молодежи направлены на строительство гармоничного и справедливого общества.