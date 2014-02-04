С заботой о народе

Политика

Презентуя важный документ, который также был переведен на итальянский язык, посол РК Андриан Елемесов отметил, что Казахстан сегодня уверенно решает задачи по созданию экономической, социальной и институциональной основы для реализации «Стратегии-2050», главной целью которой является вхождение в 30 наиболее развитых стран мира. Он подробно рассказал об экономической части Послания, приоритетных инфраструктурных и инвестиционных проектах и подчеркнул, что Казахстан не будет менять концептуальные основы внешней политики и выполнит в полном объеме все принятые на себя международные обязательства.

Итальянские эксперты в своих выступлениях выразили единое мнение, что нынешнее послание Главы государства не только подводит итоги развития страны, но также ставит конкретные ясные цели для развития будущего республики. Так, экс-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Рикардо Мильори подчеркнул, что документ отличает здоровая амбициозность, четко продуманная стратегия, качественно новые задачи и, самое главное, забота Президента о своем народе. Представитель Сената Италии Серджио Дивина отметил своевременность и эффективность принимаемых Казахстаном антикризисных мер, а также успехи нашей страны на международной арене, дав высокую оценку усилиям казахстанского Правительства по развитию производственных секторов экономики. А итальянский профессор-тюрколог и президент научно-исследовательского центра Vox Populi Эрманно Визинтайнер отметил, что для него основным посылом в Послании стала формулировка национальной идеи «Мәңгілік Ел», так как стабильное государство невозможно построить и развивать без патриотизма.

Анастасия ШВАРЦ

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