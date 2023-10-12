С заботой о нуждающихся

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Михаил Тё

В Таразе распахнул двери Региональный центр социальной реабилитации.

В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндыкова и глава региона Ербол Карашукеев.

В своем выступлении аким области отметил, что социальная поддержка и повышение качества жизни лиц с инвалидностью являются одним из главных направлений государственной политики.

– Политика государства в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью направлена на их полноценную интеграцию в общество и создание доступной среды. Для обеспечения их прав и законных интересов действует многоуровневая система социальной защиты. Президент страны Касым-Жомарт­ Токаев в Послании народу Казахстана отметил: «Будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями». Большое внимание уделяется вопросам реа­билитации и адаптации лиц с инвалидностью, – отметил Ербол Карашукеев.

В настоящее время в области проживают более 45 тыс. человек с ограниченными возможностями. Для обеспечения их необходимыми специальными средствами реабилитации и соответствующими социальными услугами выделено 3,6 млрд тенге. В 21 медико-социальном учреждении области специальные услуги оказываются 1 689 жителям. На эти цели из бюджета выделено 7 млрд тенге.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндыкова отметила, что по стране планируется открыть 12 подобных центров социальной реабилитации. Первый такой центр открылся в Семее, второй – в Таразе.

Ербол Карашукеев и Назгуль Сагиндыкова вместе с другими гостями осмотрели новый центр, ознакомились с материально-технической базой и поговорили с жителями, которые получают здесь лечение.

На строительство центра выделено 5,5 млрд тенге. Здание, рассчитанное на 150 мест, состоит из пяти блоков, где расположены оздоровительный бассейн, актовый зал, спортивный зал, трехэтажный лечебный корпус, столовая и двухэтажный стационар.

На сегодняшний день новое учреждение уже начало оказывать различные виды специальных социальных услуг инвалидам І и ІІ групп. Это лечебная физкультура, подводное лечение, физиолечение, парафинолечение, иглорефлексотерапия, лечебный массаж, вытяжка по методу доктора Бубновского и соляная шахта.

Здесь также есть швейная и гончарная мастерские, студия живописи, скульптурная мастерская, мини-цеха по ремонту обуви, обработке деревянных изделий, музыкальная студия, а также театральный кружок. Все это создано одновременно для скорейшего выздоровления пациентов, улучшения их моторики, отвлечения от плохих мыслей, а также интересного и полезного времяпрепровож­дения и получения новых навыков. Известно, что некоторые, оказавшись в числе лиц с инвалидностью, благодаря подобным занятиям не только возвращаются к нормальной жизни, но и находят в ней новый смысл.

Срок оказания социальных услуг составляет от 43 дней до шести месяцев с учетом состояния здоровья пациентов. Планируется, что ежегодно реабилитацию в центре будут проходить около тысячи человек.

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