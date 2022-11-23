С заботой о племенном стаде

В регионе действуют более двух тысяч сельскохозяйственных объединений. Из них четыре племенных хозяйства специализируются на выращивании крупного рогатого скота, в двух увеличивают пого­ловье племенных овец. 60 КХ закупили 210 голов племенных быков для улучшения пород скотопоголовья.

Породным преобразованием занимаются и в крестьянском хозяйстве Жаната Омарова. Свое дело он начал более десяти лет назад, и сегодня поголовье племенных коров аулиекольской породы составляет полторы сотни голов.

– Сначала мы приобрели 30 голов товарного молодняка и быка-производителя аулиекольской породы. Каждые два года закупаем новых племенных животных, чтобы сохранить чистоту породы. Имеем небольшую откормочную площадку, где содержим 20–30 голов скота для продажи. В первое время с откормленного бычка получали до 300 кило мяса, сейчас они дают уже по 350 килограммов, – рассказал Жанат Омаров.

Фермер поделился с нами и свои­ми наболевшими проблемами.

– За последние пять-шесть лет стоимость топлива, кормов, техники и запасных частей выросла в два раза, а цена на мясо осталась прежней. Практически все оно уходит за бесценок. Оптовая цена за килограмм говядины не превышает 1 800–2 000 тенге при себестои­мости 2 200 тенге и выше. Его в основном забирают перекупщики из Алматы. Разумеется, до конечного потребителя оно доходит со значительной накруткой. Еще три-четыре года, и мало кто захочет дальше заниматься животноводством, – дал неутешительный прогноз фермер.

Конечно, сельские предприниматели получают субсидии за выращивание племенного скота, при покупке техники государство также оказывает поддержку.

Но даже в этих условиях себестоимость мяса остается высокой и животноводство становится малорентабельным бизнесом.

– Сегодня более выгодно заниматься растениеводством, сеять пшеницу и ячмень. Даже в условиях рискованного земледелия, собирая до 10 центнеров на круг, можно получать прибыль. А в благоприятные годы, такие, к примеру, как нынешний, урожай может достигнуть и 25–27 центнеров с гектара, – говорит Жанат Омаров.

Еще одна из больших проблем сельскохозяйственной отрасли региона – нехватка кадров. Во многих крестьянских хозяйствах, где мы побывали, в том числе и у Жаната Омарова, работают трактористами, комбайнерами люди пожилого возраста: управляющий Саидсалим Хасанов, механизатор Сергей Пищальников. Им уже около шестидесяти лет. Молодежь не спешит садиться за штурвал комбайна или рычаги трактора. Если и приходят, то на сезонную работу, а на постоянное место людей найти невозможно. Хотя сейчас и оплата постоянная, и социальные отчис­ления делаются вовремя.

В горячую пору приходится нанимать людей со стороны. К примеру, сейчас поднимается зябь, весной тоже каждый работник на вес золота. А в хозяйстве из десяти человек всего трое молодых людей. И не факт, что и они задержатся здесь надолго.

А таких хозяйств только по Кербулакскому району более двух тысяч, и вышеназванные проблемы касаются, думаю, многих из них. Районному руководству вместе с главами сельхозобъединений нужно уже сегодня думать, как решать эти вопросы. Местным фермерам необходимо налаживать контакты с профтехколледжами, искать в них талантливых ребят и предлагать работу на селе, четко расписывая перспективы и возможности трудоустройства.

– Готовы научить молодых жителей и на самой ферме. Главное, чтобы у них было к этому стремление, – подчеркивает Саидсалим Хасанов.

Что касается оптовых цен на мясо, то здесь, как говорится, палка о двух концах. Разумеется, потребителям невыгодно повышение цен на один из важных социальных продуктов. К сожалению, у нас есть часть населения, которая не может себе позволить при нынешних ценах купить даже килограмм мяса.

Повышение же закупочной оптовой цены неизменно увеличит его розничную стоимость. В этом случае свою важную роль могли бы сыграть крупные оптовые покупатели, перерабатывающие предприя­тия, закупающие мясо в большом объеме. Но таковых в регионе нет, чем и пользуются перекупщики.

Фермеры, как и много лет

назад, продают мясо оптовикам с рынков южного мегаполиса. Для местных животноводов это пока единственный реальный оптовый покупатель. Закрыты перед ними и заграничные рынки.

Отметим, что на данный момент в целях предотвращения в стране мясного дефицита действует временное ограничение на экспорт крупного и мелкого рогатого скота в живом весе.

Сейчас Министерством сельского хозяйства разработан проект приказа по вопросу вывоза сельскохозяйственных животных с территории республики. Документ находится на согласовании, и при его принятии отраслевое ведомство установит объем квот на вывоз быков и баранов по каждому региону, исходя из численности населения, нормы потребления, баланса производства, обеспеченности и дефицита потребности перерабатывающих предприятий. С введением новых правил местные животноводы смогут увереннее смотреть вперед.