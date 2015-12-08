Послание заряжает со­циальным оптимизмом, служит консолидации общества в целях укрепления политической и экономической стабильности и обеспечения успешного выполнения всех принятых программ развития. Глава государства уверен, что, как и в исторической ситуации, когда была принята подтвердившая свою жизнеспособность Стратегия развития Казахстана до 2030 года, мы вновь сделаем правильный выбор перед лицом глобальных испытаний.

Нурсултан Абишевич подчеркнул, что ряд внешних факторов негативно влияет на внутреннюю ситуацию и экономику Казахстана. В мире обострились многие серьезные угрозы: нестабильность мировых рынков, снижение роста мирового ВВП, масштабные потоки беженцев, международный терроризм. В условиях замедления роста мировой экономики, снижения цен на основные экспортные товары Казахстана, санкционного противостояния ведущих партнеров возникает острая необходимость в системных и оперативных мерах антикризисного характера. По мысли Лидера нации, «вызовам новой глобальной реальности мы должны противопоставить целостность стратегий действий на основе наших реальных возможностей».

Учитывая и экономические сложности, и созданные в Казахстане условия для дальнейшего роста экономики, Президент формулирует ряд масштабных направлений антикризисной политики государства. В их числе – стабилизация финансового сектора, оптимизация бюджетной политики, приватизация и стимулирование экономической конкуренции, привлечение инвестиций и новая социальная политика.

При этом государство будет нести ответственность за поддержку социально уязвимых слоев населения, тех, кто в силу объективных обстоятельств не может работать. Ответственность за свое благополучие должна стать жизненным принципом каждого дееспособного, мыслящего человека. Важно понять, что успех Казахстана зависит от действий всех его граждан, всего общества. Каждый из нас сегодня должен ответить на вопрос: что я сделал для развития своей страны?

Казахстанское научное сообщество должно осознавать большую ответственность за претворение в жизнь тех задач модернизации науки и образования, которые поставлены в Послании Президента. Наука с ее инновационным потенциалом, по мнению Главы государства, выступает в качестве одного из основных драйверов экономического роста республики. В этом направлении в Карагандинском государственном университете им. Е. Букетова уже ведется работа. Усилия наших ученых сосредоточены на разработке проектов в сфере энерго- и ресурсосбережения, возобновляемой и альтернативной энергетики, импортозамещающих технологий для дорожного и жилищного строительства, обеспечения продовольственной безопасности.

Активно разрабатываются проекты для выставки EXPO 2017. Учеными университета будут представлены новые технологии, экспериментальные образцы новых видов продукции, новая методика контроля выбросов, опасных для здоровья. В лабораториях и мастерских вуза студенты получают навыки не только научно-исследовательской работы, но и практической деятельности в выбранной специальности.

С 2017 года казахстанцы смогут получить бесплатное профессиональное техническое образование в рамках нового национального проекта, инициированного Главой государства. Уже в краткосрочной перспективе это даст мультипликативный эффект как в экономической, так и в социальной сфере. Самый убедительный пример успешности такой жизненной стратегии – путь нашего Президента, который горд своей трудовой биографией. Ответственность и инновации – два ключевых понятия Послания. Если мы будем неуклонно следовать курсу, определенному Главой государства, то преодолеем любые трудности и выведем наш Казахстан на новые рубежи развития.