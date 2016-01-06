С заботой о сиротах

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Адия КЕНЖЕГУЛОВА
У казахов есть поговорки: «Увидел сироту – протяни ему руку», «Сиротские слезы горше яда». В последние годы в обществе этот вопрос становится все острее. По официальным данным, сегодня насчитывается более 80 тыс. обездоленных детей. Одним из тех, кто помогает испытывающим тяготы судьбы детям, является генерал-лейтенант Абай Тасбулатов. Еще будучи командующим Рес­публиканской гвардией, он в 2005 году взял под свое крыло десять детей из пятого дома «Детской деревни SOS» города Астаны. И вот уже на протяжении десяти лет шефствует над ними. Первые из этих десяти питомцев обзавелись своими семьями, получили квартиры и самостоятельно живут.
Абай Тасбулатов вручил детям новогодние подарки: текстильную продукцию, к слову, отечественного производства. Вице-спикер пожелал ребятам быть активными патриотами независимого Казахстана, хорошо учиться и стать сознательными гражданами.
А. Тасбулатов с сожалением отметил, что в последнее время некоторые горе-родители легко отказываются от своих детей, и с каждым днем количество детей-сирот становится все больше. Вице-спикер призвал процветающих бизнесменов не терять присущие нашему народу милосердие, доб­роту и проявлять заботу о сиротах.
Дети также не отпус­тили гостя без подарков – вручили изготовленные своими руками поделки.

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