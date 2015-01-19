С заботой о старших Свежий выпуск 618 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Волонтеры очищают дворы и подъезды к ним от снега, пополняют запасы топлива, доставляют продукты и лекарства.

Акция «Ардагерлердi ардактайык» проводится не от случая к случаю. В год 70-летия Победы молодежь взяла над ветеранами постоянное шефство. Численность волонтерского движения постоянно растет. Как рассказал исполнительный секретарь областного филиала МК «Жас Отан» Дархан Кадралиев, к акции подключились и районные «первички».

От снежных заносов расчищаются также аллеи парков и скверов. Хороший пример поддержали отряды «Жас комекшi». Старшеклассники помогают бабушкам и дедушкам справляться с сезонными проблемами, а если в этом есть необходимость, то информируют о них своих учителей, а те – местных акимов. Такая связь поколений, считают в филиале, обоюдополезна, поскольку пожилые люди окружены постоянным вниманием, а у молодежи воспитывается чувство отзывчивости, ответственности и уважения к старшим.