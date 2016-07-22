​С заботой о здоровье

609
Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Комплексом мероприятий до декабря будут охвачены все социальные сферы. В первый же день в 120 медицинских учреждениях региона прошли Дни открытых дверей. В общей сложности около 7 000 граждан воспользовались летними отпусками и отправились в поликлиники, причем не обязательно по месту жительства.

Шарипа Аралбаева приехала в Центральную городскую поликлинику из микрорайона «Самал». Женщина раньше жила в центре города и привыкла получать медицинскую помощь именно здесь. Хлопоты с переездом на новое место жительства заставили на время забыть о собственном здоровье, но узнав, что объявлен День открытых дверей, Шарипа-апай решила проверить давление, проконсультироваться у кардиолога и других узких специалистов. И все это – совершенно бесплатно.

Южанам предложили более 30 видов услуг, включая проверку артериального давления, измерение уровня глюкозы и холестерина в крови, консультации по проблеме избыточного веса, болезней глаз и полости рта, обследование на наличие онкологических заболеваний. Горожане самых разных возрастов активно проверяют зрение, измеряют давление и сдают анализ крови на сахар. Не остались в стороне и будущие мамы, выбрав время для того, чтобы посетить школу по уходу за новорожденным.

Поспешил посетить ряд лечебных заведений и руководитель областного управления здравоохранения Сейтжамал Пакеев, чтобы лично проверить, что работа по приему граждан организована на должном уровне. За годы независимости сфера здравоохранения получила огромную поддержку со стороны государства. По словам С. Пакеева, оснащенность медицинских организаций области еще пять лет назад составляла 25,3%. Теперь она достигла республиканского показателя – 65,35%.

Построено 347 новых объектов здравоохранения. Только по программе «100 школ, 100 больниц» на юге возведено шесть крупных объектов, включая областной центр крови, три поликлиники в Шымкенте, две детские больницы в областном центре и Туркестане. За 25 лет показатель общей смертности населения области снизился с 6,9 до 5,5. Материнская смертность снизилась в семь раз, а младенческая – в три.

